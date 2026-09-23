L'ACA vol enderrocar 19 cases de l'antic poble de Sant Romà de Sau on viuen una trentena de persones

Continua el serial a l'antic poble de Sant Romà de Sau. L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) vol enderrocar 19 cases del nucli per motius de seguretat, una acció que tindrà un cost de més d'1,5 milions d'euros.
El poble es va construir als anys 50 del segle passat amb la finalitat d'allotjar els treballadors que, aleshores, treballaven en la construcció de la presa de l'embassament de Sau. Als anys 80, les cases van quedar abandonades fins que, temps després, algunes persones van establir-s'hi. Actualment hi viuen una trentena de veïns que han ocupat i rehabilitat els habitatges i, també, cuiden l'entorn proper.
Aquestes persones reclamen des de fa anys pagar un lloguer social i veuen una "barbaritat" que l'ACA, amb el suport de l'Ajuntament de Vilanova de Sau, ho vulguin aterrar davant l'existent falta d'habitatge. Veïns i afectats presentaran al·legacions per "salvar" el poble. "No hem tret la casa a ningú i hem invertit temps i calers", afirma l'Andreu. El projecte tècnic especifica l'estat de les construccions: n'hi ha "en bon estat" i algunes de "deteriorades" o "una mica deteriorades".
L'ACA inicia els tràmits de desmantellament i enderroc
L'antic poble de Sant Romà de Sau es va aixecar per allotjar els tècnics que van construir el pantà de Sau entre el 1947 i el 1963. Durant aquests anys hi van viure treballadors i famílies i, un cop finalitzada la presa, el nucli va quedar gairebé abandonat. Des de fa uns anys, hi viuen una trentena de persones que l'han rehabilitat, ja que s'estaven deteriorant pel pas del temps i la falta de manteniment.
El gener del 2025, l'Agència Catalana de l'Aigua va obrir la via administrativa per fer fora els veïns i recuperar els immobles, aleshores al·legant raons de seguretat. Els afectats van denunciar l'ACA i el mateix Ajuntament de Vilanova de Sau en considerar que vulneraven els seus drets.
Avui, la justícia encara no ho ha resolt el cas i, ara, la propietat fa un pas més i ha iniciat els tràmits del projecte de desmantellament i enderroc del poble. De fet, ja ha sortit a exposició pública i s'ha obert el període d'al·legacions.
La memòria tècnica xifra en 1.530.686 euros el cost total del projecte, que es preveu fer per fases -tot i que no es concreta- i inclou la demolició de 19 cases, entre les quals la Caserna de la Guàrdia Civil, sis casetes d'Endesa i sis obres complementàries, com l'antiga pista de tenis, la piscina comunitària, coberts i safareigs.
Segons el document tècnic, les edificacions tenen un estat de conservació variat, amb cases en un estat "raonablement bo" fins a d'altres amb patologies visibles o "degradació estructural". Les que estaven ocupades al moment de la inspecció, no s'hi ha pogut entrar, tal com especifica el document.
Fonts de l'ACA asseguren que, un cop analitzades les opcions, s'ha optat pel desmantellament dels edificis perquè "molts presenten una situació precària", fet que fa "inviable reaprofitar" les edificacions. Per a l'ens, l'enderroc "garantirà la seguretat a la zona". El conjunt de la propietat de l'ACA compta amb 28 edificacions i instal·lacions dins el nucli antic i cinc construccions complementàries al poblat obrer de Les Fontiques.
"És insultant, les cases estan en bon estat"
Els veïns del poble viuen amb angoixa la situació i asseguren que presentaran al·legacions per aturar el projecte: "Estem aquí perquè volem viure aquí, al poble de Vilanova de Sau no hi ha cases i la Generalitat, que s'omple la boca dient que vol promoure l'habitatge, vol tirar a terra cases que estan bé per 1,5 milions d'euros, que es podrien destinar a arreglar-les", lamenta la Sandra, una de les veïnes afectades i que ha ocupat una de les cases. Amb la seva parella, que és paleta, han arreglat el teulat i han fet millores a la casa, que ha quedat molt millor de com la van trobar: "El projecte ja diu que estan en bon estat i això encara ens fa més mal, és insultant", assegura. Per això, demana que s'obri una via de negociació per trobar una solució que no sigui l'enderroc.
Una opinió que comparteix l'Andreu, que també ha estat arreglant una casa on viu des de fa tres anys: "No hem tret la casa a ningú i el que volem és regularitzar la nostra situació, pagant un lloguer social, que ens diguin quins paràmetres (...) però no xafar-ho tot, no té cap sentit", afirma.
"Serà com matar dos cops el poble"
Els afectats compten amb el suport de veïns de la zona, que creuen que cal defensar l'habitatge. És el cas de la Montse, que actualment viu en un altre municipi. Ella va néixer i viure al poble fins que el seu pare, treballador de la central elèctrica, va jubilar-se i els van fer marxar quan era una adolescent: "Molt pocs es van poder quedar", recorda.
Creu que l'aterrament és un greu error perquè "no són unes cases qualsevol": "Seria com matar el poble dos cops. Ja va estar un cop abandonat i ara que té vida de nou, el volen tornar a matar perquè el volen aterrar i això no ho podem permetre", afirma. Per això, també presentarà al·legacions: "No vull que m'aterrin el poble, l'he estimat sempre i sempre serà el meu poble". Ella, a més, hi té un oncle de 82 anys que en fa 16 que viu en una casa tot sol, però que compta amb l'atenció dels seus veïns.
De gairebé aconseguir la cessió, a veure com el volen aterrar
Una altra veu contrària és l'exalcalde Joan Riera, qui poc temps abans de les eleccions del 2023 havia acordat amb l'ACA la cessió dels habitatges a l'Ajuntament. Faltava concretar la fórmula i no es va arribar a signar res, i llavors hi va haver el canvi de govern local: "Era una cessió a 99 anys, un bon acord per al municipi perquè solucionava una problemàtica que fa 30 anys que dura".
Creu que la prioritat és "defensar aquests habitatges" i assegura que, un cop a terra, ningú més hi farà mai res. "Tenim unes edificacions consolidades i dretes, en sòl urbà, és una aberració total", remarca. L'exalcalde demana "sentit comú" a un Govern que "vol crear habitatge", però que ara destinarà 1,5 milions d'euros per enderrocar-ho i "tenir un solar ple de bardisses". Uns recursos que es podrien destinar a "posar-les al dia", lamenta.
Tot i que creu que l'ocupació és un altre tema, sí que reconeix la bona entesa i els esforços que han fet les persones que hi viuen. I posa el cas d'un matrimoni que fa 14 anys que viu en una casa que, després de ser denunciats per ocupació il·legal, un jutge els va donar la raó: "Si tan malament hagués estat la casa, els hauria dit que no s'hi podrien estar, per risc que els caigués a sobre", afegeix.
Jasmina, la dona a qui la justícia va donar la raó, explica que cada mes paguen la factura de l'aigua perquè van aconseguir que els posessin un comptador: "Fa molts anys que reclamem un lloguer social i sempre ens han dit que no, però hi tenim un dret, tots nosaltres". També reivindica el sentiment de comunitat que han creat: "És autèntic, aquí tots ens ajudem i ens avenim (...) tots els que vivim aquí necessitem un sostre, no volem que enderroquin res", afegeix.
L'alcalde defensa l'enderroc com a única opció viable
L'alcalde de Vilanova de Sau, Jaume Orra, admet que van fer marxa enrere amb el possible acord de cessió que havia treballat l'anterior equip de govern. "L'ACA es treia un mort de sobre", segons diu, perquè traspassava la responsabilitat al consistori sense incloure diners. "Arreglar les cases i fer tota la urbanització val 6 o 7 milions d'euros. Qui els posarà?", remarca, assegurant que l'Ajuntament ha fet els seus càlculs. "L'ACA ja ens ha dit que no fan de promotors", afegeix.
L'aposta com a Ajuntament és "concentrar" la població al nucli urbà i descarta rehabilitar o fer millores a l'antic poble, que queda en una zona apartada. Recentment, l'Ajuntament ha comprat un solar al nucli urbà per construir deu habitatges, la meitat de venda i la resta de lloguer social, i també ha ofert dos solars a la Generalitat per fer-hi immobles.
Fa un temps Orra també va decidir que no empadronaria els veïns de les cases ocupades: "No estan en condicions i, si jo els empadrono, em faig responsable de si passa algun accident". I defensa que, després de compres fallides de possibles promotors interessats, la millor alternativa és el pla d'enderroc de l'ACA.