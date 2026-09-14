Denuncien una allau de desnonaments als blocs de pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic

Veïns dels blocs de pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic i diferents moviments socials de la comarca d'Osona han denunciat recentment que unes 11 famílies que viuen en aquests immobles -propietat de l'Agència d'Habitatge de Catalunya- podrien ser desnonades durant els pròxims mesos. Sense anar més lluny, el passat 26 de juny va aturar-se un llançament, mentre que el pròxim està previst pel 23 de setembre.
Els blocs del carrer Òmnium Cultural de Vic estan conformats per 104 habitatges i van ser construïts per La Caixa. Formaven part d'un programa d'habitatge assequible de l'Obra Social de l'entitat financera i quan van estrenar-se -el març del 2007- estaven catalogats de protecció oficial.
L'any 2023 va finalitzar el període de Protecció oficial i, segons denuncien veïns i moviments socials -entre els quals la PAH, Sindicat de Llogateres, l'Ortiga, Docents per l'habitatge, Per una Plana Viva i Grup de Suport Mutu de Manlleu, que conformen l'Assemblea per l'Habitatge d'Osona i el Lluçanès, afiliada a la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya-, "La Caixa va decidir tancar el programa de l'Obra Social i expulsar totes les veïnes de casa seva". En aquesta línia, detallen que, a mesura que finalitzaven els contractes de lloguer, l'única via que s'oferia a les veïnes dels diferents blocs era la renovació i la compra dels immobles "a preus desorbitats".
Moltes famílies van haver de marxar o, les que van decidir quedar-se, van començar a rebre demandes judicials de desnonament. A tot plegat, els col·lectius socials i els veïns dels blocs també afegeixen que només en casos molt concrets de vulnerabilitat "van aconseguir lloguer social".
Després de diverses campanyes de pressió popular perquè els pisos es mantinguessin com a lloguer social, l'any 2024 la Generalitat va adquirir 76 habitatges dels blocs del carrer Òmnium Cultural a través de l'Institut Català del Sòl i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i va cedir-ne la gestió a l'Ajuntament de Vic.
Ara, l'Agència de l'Habitatge ha iniciat processos per recuperar els immobles, un fet que pot derivar a una allau de desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat "per a qui l'ocupació irregular és l'única solució a la problemàtica d'accés a l'habitatge", subratllen diversos col·lectius: "Ningú vol viure en aquesta situació inestable i volen regularitzar-la", puntualitzen. Al mateix temps denuncien que algunes veïnes amb capacitat per llogar els pisos "es troben en una ciutat on se'ls nega el dret i on s'exerceix racisme immobiliari per part de propietaris i immobiliàries".
Per a tot plegat, els diferents col·lectius demanen, entre altres coses, que "que s'aturin de manera immediata tots els processos judicials de desnonaments iniciats i s'ofereixin solucions reals a les famílies i persones afectades"; que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ofereixi lloguer social a les famílies que viuen als pisos i es troben en situació d'exclusió residencial; o que els ajuntaments de la comarca ampliïn el parc d'habitatge assequible.