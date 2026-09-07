El preu de l’habitatge es dispara un 10,1% i encadena dos anys de pujades a Catalunya

Catalunya va registrar un encariment de la compra d'habitatges del 10,1% entre abril i juny del 2026 en comparació amb el mateix període de l'any passat, el tercer augment més acusat en la sèrie històrica, segons l'Índex de Preus de l'Habitatge actualitzat aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). L'encariment, tot i que es desaccelera lleugerament respecte a les xifres registrades recentment que s'enfilaven per sobre de l'11% en alguns trimestres de l'any passat, continua sent dels més alts des de la pandèmia de la Covid-19, encadenant pujades per sobre dels dos dígits des de finals del 2024. \r\n\r\nL'encariment més gran es va donar al primer trimestre del 2025, amb un augment dels preus de l'11,7% interanual en la compra d'habitatges. Aquest any, tant el primer com el segon trimestre anoten increments per sota del llindar de l'11%, però sense perdre els dos dígits. Des de l'esclat de la bombolla immobiliària el 2008 i fins a l'últim trimestre del 2024, només s'havia sobrepassat l'encariment del 10% interanual en dues ocasions, en el tercer i quart trimestres del 2017 (+10% i +10,2%, respectivament).\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\n\r\nDADES\r\n\r\nLes propietats en mans estrangeres a Barcelona es doblen en vuit anys: així creix el fenomen per barris David Cobo\r\n\r\n