La Fundació Impulsa busca mentors per acompanyar joves a Osona durant el curs 2026-2027

Nou repte per a la Fundació Impulsa. L'entitat preveu atorgar beques a un total de 91 joves d'Osona perquè puguin entrar a la Formació Professional i necessita persones voluntàries perquè acompanyin els nois i noies que es beneficiaran dels ajuts.
La Fundació ha engegat una campanya de captació de mentors i mentores amb l'objectiu d'incorporar 25 noves persones que donin suport als joves abans que comenci el curs. De moment, detalla l'entitat, ja s'han sumat al projecte 18 persones, però necessiten ampliar la xarxa perquè tothom pugui disposar d'acompanyament.
Cada jove becat compta amb un menor o mentora que, de manera voluntària, l'acompanya durant l'itinerari formatiu. Normalment, les trobades són mensuals i esdevenen un espai on compartir inquietuds o orientació en la presa de decisions.
Sota el lema No busquem superherois, busquem persones amb superpoders, la campanya de la Fundació Impulsa vol combatre la idea que, per ser mentor, s'ha de tenir un perfil concret. En aquesta ínia, l'entitat detalla que busca "persones compromeses, amb ganes d'escoltar, compartir experiències i dedicar unes hores al mes a un jove que està construint el seu projecte vital".
"Moltes vegades pensem que no tenim res especial per oferir, però és precisament l'experiència personal i professional, la capacitat d'escoltar i el temps compartit el que pot marcar un abans i un després en la vida d'un jove", explica la Coordinadora de Voluntariat de la Fundació, Elisabet Vinagre.