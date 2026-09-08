«És un dia molt especial»: les escoles de Vic comencen el curs escolar amb normalitat tot i la vaga educativa

Entre rialles, nervis i algun plor. Així ha començat el curs escolar 2026-2027 a l'Escola Vic Centre, a la capital d'Osona. Pocs minuts abans de les nou del matí, nens i nenes acompanyats de les seves famílies han arribat al centre educatiu enmig d'un ambient de celebració per l'arrencada d'un nou any. Maletes noves carregades de llibres i il·lusions pels més grans, i la timidesa i la prudència dels més petits en arribar a un espai nou.
També han estat minuts de retrobaments entre companys de classe i jocs i amb el personal docent de l'escola. En general, unes primeres hores tranquil·les i que, a Vic, han arrencat amb normalitat arreu dels centres educatius de la ciutat malgrat la convocatòria de vaga. Si bé és cert que un petit percentatge del professorat ha decidit mobilitzar-se, la gran majoria ha acudit aquest dimarts a les aules per a rebre els infants i iniciar un nou curs amb la màxima normalitat possible. Això sí, les samarretes grogues entre els docents i les reivindicacions en forma de cartells i pancartes hi han fet acte de presència.
La sensació general és que la canalla tenia ganes de tornar a l'escola. Les famílies també: pares i mares han acompanyat les seves criatures amb un somriure fins a la porta del centre i han encreuat els dits perquè tot vagi bé: "És un dia molt especial", comentaven. Això sí, hi ha algunes famílies per a les quals no ha estat tan senzill. Parlem d'aquelles que arriben per primer cop a l'escola, a I3, ja que aquests primers dies han de superar un breu període d'adaptació a les aules acompanyant els infants perquè l'entrada a la nova etapa sigui el més amable i alegre possible.
L'Escola Vic Centre és un espai petit, modern i a on conflueixen famílies de molts orígens diferents. Només compta amb una línia, uns 200 alumnes i una plantilla d'una vintena de docents.
Dolors Ausió, directora del centre, detalla que, com cada setembre, han obert les portes per arrencar un nou curs "amb moltes ganes i il·lusió". Amb tot, admet que aquest dimarts 8 de setembre era una data marcada al calendari, també, per la crida a la vaga educativa, encara que l'escola ha pogut obrir amb total normalitat: "Compartim totes les reivindicacions per a una educació de qualitat, però creiem que era el moment de retrobar-nos i la major part del claustre no ha fet seguiment de les mobilitzacions".
Ausió explica que estaran atents a com evolucionin les negociacions, però que no descarten més mobilitzacions les pròximes setmanes: "Estem a l'espera i esperem que s'arribi a acords". La directora reivindica per a l'Escola Vic Centre la necessitat d'una escola inclusiva i insisteixen en el fet que es necessiten "més reforços i recursos, sobretot en hores de vetlladora o en aules d'acollida".
"Vam acabar el curs que ens pensàvem que no podríem obrir"
On també ha començat amb normalitat el primer dia és a la Sínia de Vic, on en acabar el curs passat no les tenien totes. Fa uns mesos, la comunitat educativa alertava que el centre presentava problemes de fongs i humitats: "Vam acabar el curs que ens pensàvem que no podríem obrir", ha admès Mireia Escobar, directora del centre, en declaracions a l'ACN.
Tal com ha explicat l'equip de govern de la ciutat, s'han dut a terme treballs d'impermeabilització i pintura per a solucionar la problemàtica i aviat es licitaran les obres per a fer una nova teulada.
A la Sínia de Vic també ha arrencat el curs sense problemes, ja que la majoria del personal no ha seguit la vaga tot i donar ple suport a les reivindicacions: "Cal més inversió pública, però potser no era el millor dia, alguns nens han estat sense sortir o sense veure els seus amics des de fa mesos".
Aquest centre ha començat el curs amb 390 alumnes i una quarantena de docents. Tenen dues línies a cada curs, excepte I3, que en tenen una. Al conjunt de la ciutat de Vic, iniciaran el curs 2026-2027 més de 6.700 infants i adolescents.