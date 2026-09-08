La plataforma DocentsCat vol impulsar aquest curs escolar una prova pilot de nivell C1 de català adreçada a l'alumnat de quart d'ESO. Segons un comunicat de l'entitat, diversos centres educatius s'han sumat a la iniciativa. L'objectiu és obtenir una fotografia del nivell de competència lingüística de l'alumnat quan acaba la secundària obligatòria. Per això, el test, de caràcter no oficial, no condicionaria l'obtenció del títol i es presenta com a eina diagnòstica per analitzar el grau d'assoliment de les competències lingüístiques corresponents a aquest nivell. Segons els docents l'alumnat que acaba quart d'ESO a Catalunya obté automàticament el C1 de català, però el títol "no es correspon amb els coneixements que tenen efectivament.