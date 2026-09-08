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La vaga de docents dona el tret de sortida a un nou curs sense normalitat

Els sindicats crítics amb Educació reprenen les aturades i mobilitzacions després de mesos amb el conflicte amb Educació encallat i molts centres obriren amb serveis mínims

  • Manifestació unitària de docents al Parc de la Citadella -

ARA A PORTADA

Publicat el 08 de setembre de 2026 a les 07:04
Actualitzat el 08 de setembre de 2026 a les 07:36

El primer dia del curs escolar 2026-2027 està marcat per una nova vaga de docents. Els sindicats crítics amb el Departament d'Educació tornen a cridar a la mobilització aquest dimarts 8 de setembre per enviar un missatge: el conflicte continua embarrancat. Tot i que hi ha centres educatius de titularitat pública i concertada que es mantenen al marge de l'aturada, altres arrenquen amb serveis mínims d'un professional cada tres aules i es preveuen diverses mobilitzacions amb possibles afectacions al trànsit, per exemple.

07:36H

Els docents en vaga tallen la ronda Litoral

La vaga educativa d'aquest dilluns ha començat amb el tall de la ronda Litoral al pas pel passeig marítim de Barcelona, on desenes de docents impedeixen la circulació de vehicles des de les 7.30 hores. Hi ha retencions de 8 quilòmetres en ambdós sentits.



07:21H

Un grup de docents vol impulsar una prova per conèixer el nivell de català de l'alumnat de quart d'ESO

La plataforma DocentsCat vol impulsar aquest curs escolar una prova pilot de nivell C1 de català adreçada a l'alumnat de quart d'ESO. Segons un comunicat de l'entitat, diversos centres educatius s'han sumat a la iniciativa. L'objectiu és obtenir una fotografia del nivell de competència lingüística de l'alumnat quan acaba la secundària obligatòria. Per això, el test, de caràcter no oficial, no condicionaria l'obtenció del títol i es presenta com a eina diagnòstica per analitzar el grau d'assoliment de les competències lingüístiques corresponents a aquest nivell. Segons els docents l'alumnat que acaba quart d'ESO a Catalunya obté automàticament el C1 de català, però el títol "no es correspon amb els coneixements que tenen efectivament.



07:04H

Benvinguts al seguiment en directe de la vaga docent el primer dia de curs

Bon dia! Us donem la benvinguda al minut a minut de la vaga educativa amb què els sindicats educatius crítics amb el Departament donen el tret de sortida a un nou curs escolar sense normalitat i amb les relacions embarrancades. Els periodistes de Nació, distribuïts per tot el territori, informaran de tot el que passi i aportaran el context necessari per estar ben informat. Comencem!



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