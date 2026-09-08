Niubó reitera l'aposta del Govern per la lectura davant l'enfonsament «generalitzat» a PISA

L'informe PISA 2025 ha estat un cop dur per a l'ensenyament d'arreu de l'estat espanyol. Malgrat que Catalunya ha quedat exclosa de l'informe per la superació de la taxa màxima d'exclusió d'alumnat, tampoc ha sortit del tot ben parada, perquè les dades -incloses en l'informe ministerial, però absents en l'anàlisi de l'OCDE- dibuixen un escenari de millora amb resultats molt superiors a la resta d'autonomies. Unes dades, però, que es contraposen frontalment amb la resta de l'Estat, motiu pel qual quan es publiquin les avaluacions catalanes de la conselleria el mes de novembre, aquesta tendència podria tornar a anar a la baixa.
Davant la publicació de l'informe i l'exclusió catalana per la incidència en l'exempció, la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha evitat fer una valoració sobre les dades catalanes, però sí que ha fet una lectura més general: "Com a sistema no podem estar satisfets, i això és un motiu més per obrir un debat educatiu amb tots els agents, escoltant sobretot les famílies", ha assegurat la titular de la cartera, que considera que aquest debat és necessari també per abordar els "reptes" del sistema educatiu en ple conflicte amb els docents, que avui estan en vaga. "Hem de poder parlar de tot, i a més, parlar amb tothom", argumenta la consellera Niubó.
Malgrat que les dades catalanes no són comparables, la consellera assegura que el Govern està centrat "en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques i de la competència lectora com a eixos principals de millora del sistema educatiu": "Són sabers transversals imprescindibles per sumar a la resta de coneixements", assevera. És precisament en la competència lectora on surten més malparats els resultats de l'informe PISA, amb una clara davallada del nivell de l'alumnat assolint el pitjor resultat de la història. En aquest sentit, Niubó assegura que és un dels punts que més "s'enforteix" de cara aquest nou curs educatiu gràcies a la recuperació de les biblioteques escolars.
Debatre amb "tota la comunitat educativa"
Niubó referma que volen impulsar un debat "amb tota la comunitat educativa" sobre els reptes que ha d'afrontar el sistema en els anys vinents amb l'objectiu d'assolir "nous consensos". En roda de premsa, ha valorat que amb els sindicats estan abordant qüestions laborals, però que fa falta un debat més enllà. Així, ha dit que vol seure en una mateixa taula els representants de direccions, famílies, docents i entitats pedagògiques. "És un salt endavant, veure quina educació volem per als 10 anys vinents", ha afirmat. Entre d'altres, aquest debat ha d'abordar quin és el model d'inclusiva o d'acollida que s'ha de tenir, quina ha de ser la formació dels docents o l'ús de les tecnologies a les aules.