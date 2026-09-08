Niubó dibuixa la línia vermella del Govern amb els docents: «L'oferta salarial és més que suficient»

Esther Niubó no dimitirà com a consellera d'Educació i defensa que el Govern ha assolit acords i ha incrementat els recursos del sistema després d'una "tasca d'escolta" a la comunitat. En plena vaga d'inici de curs, ha reiterat que el Govern no millorarà l'oferta salarial per als docents i ha considerat que l'acord que van rebutjar els professionals era "més que suficient" després de 25 anys de reivindicacions.
En aquest sentit, la consellera ha apuntat en una entrevista a El Món a RAC1 que el desacord amb els sindicats se centra en els temps. "Volen coses com la reducció de ràtios i nosaltres els diem que val, però que ha de ser progressiu", ha posat com a exemple. I, sobre l'educació inclusiva, ha previst que hi haurà més unitats de suport i centres educatius especialitzats per als alumnes amb necessitats més severes. Tot plegat, tal com ha subratllat, ho haurà de decidir els equips psicopedagògics dels centres amb la veu de les famílies i tots els actors. "Tenim un 28% més d'alumnat amb necessitats especials i hem incrementat els recursos un 36%", ha defensat.
Pel que fa a l'ús del català a l'escola, Niubó s'ha preguntat si cal una aula d'acollida intensiva que, durant mig curs, prepari als alumnes nouvinguts per incorporar-se al grup general. La consellera ha llençat diverses propostes que, com ha admès, no ha arribat a negociar seriosament amb els docents i que voldria posar sobre la taula. Si bé, no hi ha hagut contactes entre les parts durant tot l'estiu i l'inici del curs escolar 2026-2027 ha començat amb una nova vaga.
Sense data per a una pròxima reunió amb els sindicats
Quan serà la pròxima reunió? "No està parlat", ha admès Niubó, a qui tampoc li consta una pròxima data de convocatòria de vaga. Per tant, els contactes no són suficients a hores d'ara per ni tan sols tancar una trobada per debatre totes les qüestions que han precipitat l'aturada i que la mateixa consellera ha dit que vol abordar. D'altra banda, Niubó ha reivindicat que l'escola no ha d'assumir l'educació íntegra dels alumnes i ha interpel·lat les famílies i els mitjans de comunicació. "Cal la implicació de tothom", ha reblat.
Niubó aposta per recuperar les lectures obligatòries
Niubó també ha defensat que la caiguda de les qualificacions a les proves Pisa, que no tenen validesa a Catalunya per un error de forma, és "generalitzada" a tot l'Estat, tot i que ha afirmat que l'empitjorament de la capacitat de lectura dels alumnes és el que més preocupa al Govern. En aquest sentit, ha defensat que cal recuperar les lectures obligatòries.