Salut osteoarticular: Casa OAFI

Aquest dissabte 26 de setembre a Sant Esteve de Llémena, en el municipi de Sant Aniol de Finestres, va inaugurar-se la Casa OAFI, un projecte per la lluita de la salut osteoarticular i per l'atenció integral de les persones amb osteoporosi i artrosi. Els tres pilars de la Casa OAFI són la investigació, la formació i compartir experiències dels pacients.
La Fundació OAFI (Osteoarthritis Foundation International) va crear-se fa deu anys amb el lideratge del Dr. Vergés, metge de família, farmacòleg format al Canadà. És una fundació de pacients que va néixer per treure de la invisibilitat les patologies osteoarticulars, promoure la prevenció i diagnòstic precoç de la sarcopènia (pèrdua de massa, força i funció muscular), l'osteopènia (pèrdua de la densitat òssia), l'osteoporosi (porositat i debilitat òssia que provoca fractures) i artrosi (malaltia degenerativa de les articulacions que produeix desgast del cartílag de les articulacions) i oferir als pacients: educació, tractaments i contribuir a la recerca.
El suport entre iguals, entre pacients voluntaris, és una acció prioritària de l'entitat, dirigida per la Maria Teresa Vergés. El propòsit d'OAFI és el benestar dels ossos, les articulacions, els cartílags i els músculs per mantenir la mobilitat i evitar el dolor crònic. L'activitat física, la dieta saludable rica en calci i vitamina D'aconseguir un pes saludable, bona hidratació i higiene postural amb bona ergonomia a la feina i a casa, són importants per la salut osteoarticular.
OAFI divulga el coneixement científic a través de programes a les xarxes socials, ràdio i televisió i impulsa congressos a Catalunya (Pacients i innovacions), a Espanya (Salut Articular) i participa en congressos internacionals. OAFI fa recerca, assajos clínics en fàrmacs, nutricèutics (suplements dietètics) o tractaments coadjuvants a nivell espanyol, europeu i internacional i recerca poblacional. OAFI disposa de Clínica Solidària, a Barcelona, Madrid i, des d'ara, a la Casa OAFI a Sant Esteve de Llémena, a la Garrotxa. OAFI ofereix tallers d'hàbits saludables, de nutrició, d'activitat física, de tècniques de meditació, de prevenció de caigudes, suport emocional i ajuda mútua.
OAFI SPACE observa, revisa i certifica espais, productes i serveis per adaptar-los a la salut articular. La incidència, la diplomàcia institucional és objectiu d'OAFI, que forma part del Consell Consultiu de Pacients del Departament de Salut i dels fòrums de pacients de l'Agència Espanyola del Medicament. L'any 2023 va impulsar el Llibre Blanc de l'Envelliment i l'Artrosi. L'any 2024 varen impulsar una campanya de cribratge poblacional de l'osteoporosi i de l'artrosi amb projectes itinerants. OAFI treballa interdisciplinàriament amb societats científiques per prevenir, cribrar la sarcopènia i osteopènia per capgirar la història del binomi dones menopàusiques i osteoporosi i artrosi. OAFI treballa amb els serveis mèdics de clubs esportius per prevenir l'osteoporosi i artrosi.
L'artrosi és una malaltia crònica poc reconeguda que afecta més de 595 milions de persones a tot el món, especialment en dones postmenopàusiques, esportistes i en treballadors amb factors de risc laborals. A Espanya, s'estima que hi ha 14 milions de pacients amb artrosi i només 7 milions diagnosticats. Més de 4.738 milions d'euros anuals de despesa sanitària pública són atribuïbles a l'artrosi.
Més de 500 milions de persones estan afectades en el món per osteoporosi, més de 7 milions a Espanya i menys del 50% diagnosticats, 4,3 milions de fractures per fragilitat cada any a Europa, 1 fractura per fragilitat cada dos minuts a Espanya, més del 80% de les persones que han patit una fractura per osteoporosi sense diagnòstic i més del 80% de les persones amb osteoporosi són dones. És la primera causa d'invalidesa permanent i el 50% de les baixes.
S'estima que a Catalunya el 20% dels seus habitants, més de 2 milions, tenen sarcopènia, osteopènia, osteoporosi i artrosi. El retard diagnòstic és d'anys i, sovint, quan hi ha fractures òssies o dolor crònic. L'artrosi afecta de forma directa a la mobilitat de les persones i la seva autonomia, amb àlgies, patiment emocional, afectació familiar i laboral, amb comorbiditat com la hipertensió i malalties cardiovasculars.
La pràctica regular d'exercici físic té múltiples beneficis per a la salut, enforteix els músculs, millora la coordinació i afavoreix la densitat òssia, contribuint a la prevenció de malalties osteoarticulars i millora la sarcopènia, l'osteopènia, l'osteoporosi i l'artrosi. Si l'activitat física o l'esforç forcen l'entrenament excessiu, o aquest és inadequat per la persona, esdevenen factors de risc per a l'osteoporosi i l'artrosi.
Les dones joves tenen més predisposicions. La triada de l'atleta: deficiències energètiques i nutricionals, baixa densitat òssia i alteracions menstruals causen diferents trastorns osteoarticulars i lligamentosos diversos al turmell, genoll, malucs, pelvis, lligament creuat anterior, entre altres.
L'artrosi pot ser considerada d'origen laboral, ser considerada malaltia laboral, si les patologies osteoarticulars són degudes a moviments repetitius, sobrecàrrega física constant a les articulacions o postures inadequades.
Casa OAFI s'ubica en la rectoria del segle XVIII de Sant Esteve de Llémena, nucli del municipi de l'Aniol de Finestres, amb 289 habitants. Forma part de la Vall de la Llémena en la part garrotxina des de la zona volcànica a l'esplèndida i única Vall de la Riera de Llémena, afluent del Riu Ter. L'Ajuntament de Sant Esteve de Llémena va adquirir al Bisbat la rectoria i l'ha cedit a OAFI, buscant recursos econòmics locals i de la Diputació de Girona, amb el suport del Consell Comarcal de la Garrotxa per la seva rehabilitació. La Casa OAFI disposa d'espais exteriors de camps, bosc de ribera, zones arbrades per fer activitats a l'aire lliure. Els tres pilars de Casa OAFI són la investigació, formació, empoderant de pacients amb experiències que aportin valor, benestar a través d'activitats, tallers i grups de suport en aquest entorn natural que convida a moure's des de la serenitat, la pau que aporta l'arquitectura, el silenci i el paisatge del territori.
És un projecte global, local i global alhora, des de la proximitat d'un poble, des de la ruralitat al món. Aliances múltiples amb l'acadèmia (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, Universitat Complutense de Madrid...) amb els clubs esportius, amb la indústria farmacèutica, amb societats científiques, amb les administracions, amb comunitats de pacients, amb centres de recerca nacionals i internacionals. La salut osteoarticular com a propòsit per a tothom, incidint amb les dones, amb les persones més grans, amb els esportistes i amb els centres de treball.
Casa OAFI és fruit de més de deu anys de camí de la fundació i ara s'omplirà de continguts per millora la qualitat de vida de les persones amb patologies osteoarticulars, amb un model preventiu, des del coneixement científic, amb les persones i la comunitat des de la Garrotxa. El president del Parlament, Josep Rull, va afirmar que és un projecte de país des de ruralitat. El president de la Diputació, Miquel Noguer i l'alcalde de Sant Aniol de Finestres, Francesc Oliveres, reafirmen que Casa OAFI equilibra el territori i genera oportunitats.