La trobada entre el president espanyol, Pedro Sánchez, junt amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i una nodrida representació de l’empresariat català, els integrants de l’anomenat G8, ha servit per escenificar una posició "ben coordinada" del món econòmic, segons expliquen a Nació fonts coneixedores de la trobada. Els membres del fòrum econòmic anaven ben preparats. S’havien reunit amb anterioritat per treballar el discurs davant Sánchez. En el menú del dinar al Palau de Pedralbes, el finançament ha estat un dels plats forts.
L’acord de finançament arriba ara a l’hora de la veritat, que és la tramitació al Congrés dels Diputats. Precisament aquest ha estat un dels aspectes tractats a la trobada i els empresaris han insistit en les raons de Catalunya, amb una economia que no és equiparable a la d’altres territoris. En el dinar s’han fet referències a l’ordinalitat i a incorporar el cost de la vida. Un tema delicat perquè qualsevol variació de l'acord obliga a recol·locar totes les peces de l'escaquer, o bé a afegir més diners als 21.000 milions previstos.
De fet, la mateixa consellera d’Economia, Alícia Romero, s’ha referit recentment a la possible introducció de millores en la fase d’esmenes. Junts, que no dona suport -de moment- a l’acord i presentarà una esmena a la totalitat que inclou el concert, pot veure com la Moncloa efectua algun moviment d’obertura que modifiqui, per exemple, la definició de població ajustada.
A Pedralbes hi eren el president de Pimec, Antoni Cañete; el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu; la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà; el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carlos Puig de Travy; el de FemCat, Tatxo Benet; el del RACC, Josep Mateu, i el Barcelona Global, Josep Lluís Sanfeliu. També hi eren el secretari general d’Assumptes Econòmics de Presidència, Manuel de la Rocha, i el delegat del govern espanyol, Carlos Prieto.
Al llarg de la reunió s’ha tractat el tema de les infraestructures, la necessitat de fer realitat les execucions pressupostàries pactades, l’ampliació de l’aeroport i la competitivitat i productivitat, veritable preocupació del món patronal. Sánchez s’ha passat la reunió prenent notes, quasi tantes com Manuel de la Rocha, que no ha perdut detall de cap paraula dita.
Receptivitat de Sánchez
Complicitat entre Sánchez i l’empresariat català present? Potser seria excessiu, però el president espanyol s’ha mostrat "molt receptiu" i, de fet, ha escoltat durant bona part de la trobada. Si més no, les discrepàncies que s’havien produït entre dues entitats del la Cambra i Pimec -a compte de les cadires d’or aprovades pel plenari cameral- s’han esvaït davant el president del govern espanyol.
Al final de l'encontre es respirava optimisme entre molts dels presents. Algun dirigent econòmic ha ironitzat sobre els "anuncis prematurs" d'una suposada crisi al G8, un fòrum al qual no pertany Foment del Treball, absent aquest dilluns de la taula del Palau de Pedralbes. En tot cas, els comensals empresarials han sabut transmetre a Sánchez la vigència de les reivindicacions catalanes i la urgència del seu compliment.