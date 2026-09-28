L'Audiència Nacional alenteix l'amnistia als CDR acusats de terrorisme

L’Audiència Nacional (AN) ha donat deu dies a la Fiscalia i les parts personades en la causa dels 12 membres del CDR acusats en l'operació Judes perquè “formulin per escrit les al·legacions que estimin oportunes” respecte a la sentència a favor d’aplicar-los l’amnistia que va emetre el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) aquest juliol. La decisió de l’AN arriba després que les defenses dels dotze CDR amb causes obertes a l'AN hagin reclamat l’aplicació de l’amnistia “sense més dilacions”. A finals de juliol, advocats d’Alerta Solidària van demanar al tribunal “entomar” la sentència del TJUE i van avisar que els endarreriments “només responen a la voluntat d’escarni contra 12 independentistes”.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nL'amnistia va endavant: què els espera a Puigdemont i a Junqueras? Oriol March\r\n\r\n