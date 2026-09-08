Més de 7.100 alumnes inicien un nou curs escolar a Vic

Després d'un estiu calorós arriba el moment de tornar a la rutina amb l'arrencada d'un nou curs escolar. Amb les motxilles plenes de noves il·lusions i amb ganes de retrobament han arribat aquest dimarts al matí els infants i adolescents a les escoles i instituts de la ciutat de Vic per a començar el curs 2026-2027.
Els centres educatius de la capital d'Osona han començat el curs escolar 2026-2027 amb 6.730 alumnes d'I3 a 4t d'ESO escolaritzats a la ciutat: 1.207 d'educació infantil, 2.934 de primària, 2.481 de secundària i 108 d'educació especial. A aquesta xifra s'hi sumen els 402 infants de 0 a 3 anys, 237 dels quals són alumnes de les escoles bressol municipals i 165, de centres concertats. En total, durant el curs 2026-2027 hi haurà 7.132 infants i joves de 0 a 16 anys.
Tot i la convocatòria de vaga educativa prevista per aquest dimarts 8 de setembre han pogut obrir amb normalitat. La majoria dels claustres han comptat amb la major part de la plantilla, tot i que les samarretes grogues i les pancartes reivindicatives no hi ha faltat.
Precisament, l'alcalde de Vic, Albert Castells, ha fet referència a la convocatòria de vaga educativa per aquest dimarts i ha subratllat que "no podem deixar passar que Catalunya viu una crisi importantíssima en el sector de l'educació". En aquest sentit, el batlle ha dit que "les aules són un reflex de la situació que viu el país" i ha admès que cal reforçar el sistema educatiu: "L'educació és la base de tot, és la fonamentació de tota la resta per a construir una societat pròspera i ens cal un projecte de país de mirada llarga".
Castells també ha aprofitat per treure pit i ha defensat que la ciutat "ha estat exemple de com hem de fer pinya tots plegats per poder construir un futur millor en l'àmbit de l'educació". En aquest sentit, ha agraït als equips directius dels centres educatius la seva voluntat de "cooperar" amb l'Ajuntament "per poder avançar".
Tanmateix, el batlle ha fet referència a les polítiques de benestar i família que ha impulsat el seu equip de govern -"Se'n parla molt i es diuen moltes mentides gratuïtament", ha manifestat-. Ha insistit que "hem iniciat una autèntica revolució" en aquest àmbit i que esperen que la Generalitat "faci el mateix" a nivell de país.
En conseqüència, Castells també ha posat el focus en "el repte demogràfic" que viu Catalunya i, en concret, la capital d'Osona: "La ciutat està desbordada i cal posar fre a aquest creixement desmesurat". En aquesta línia, el batlle ha posat d'exemple la matrícula viva a les escoles de Vic, "un despropòsit que cal abordar".
"Hem treballat perquè les escoles estiguin millor que l'últim dia de curs"
La regidora d'Educació, Elisabet Franquesa, ha posat l'accent en els treballs de millora que s'han fet durant les vacances d'estiu en diferents centres escolars de Vic.
En concret, l'Ajuntament ha invertit més de 200.000 euros per adequar 14 espais entre els quals en destaquen les actuacions a l'escola la Sínia, que va tancar el curs passat amb problemes de fongs, humitats o filtracions d'aigua. La regidora ha concretat que s'ha repassat la pintura de la major part de les escoles; s'han arranjat sis aules d'Infantil a l'Escola Guillem de Mont-rodon; s'han fet obres d'enllumenat a les classes d'Infantil de l'Escola Andersen, on també s'ha adaptat un porxo; s'han remodelat lavabos de cicle Inicial del mateix Andersen i de l'Escola Doctor Salarich; s'han arranjat les goteres de diferents espais i centres; s'ha canviat el terra de l'escola bressol de l'Horta Vermella; s'ha obert un espai amb una porta corredissa a les aules de zero anys dels Caputxins; s'ha ampliat el patí a l'Escola Vic Centre; o s'ha instal·lat una pèrgola al patí de l'Escola Estel per millorar el confort dels alumnes.
Franquesa ha detallat que hi ha més projectes de millora sobre la taula i que a poc a poc s'aniran desplegant: "Estem contents perquè els claustres han entrat als centres i aquests estan a l'altura del que ens havien demanat".
La regidora també ha fet referència a la vaga educativa convocada per l'inici de curs i ha volgut posar èmfasi en "l'estat emocional" dels docents. Tot i que els centres de la ciutat han obert tots amb normalitat, Franquesa ha explicat que alguns professors s'han unit a les mobilitzacions. Ha dit que l'equip de govern dona suport a les reivindicacions i que, pròximament, la consellera d'Educació visitarà la comarca i no perdran l'oportunitat d'empènyer.
Suport a les famílies
Núria Homs, regidora de Benestar i Família, ha detallat que l'Ajuntament vetlla perquè les famílies puguin disposar dels recursos necessaris per a l'etapa escolar, tan pel que fa al suport emocional i econòmic de la ciutadania. Homs ha insistit que l'equip de govern ha estat "valent" a l'hora de remodelar les polítiques en aquesta línia posant "la família al centre" i oferint acompanyament.
En aquesta sentit ha dit que donen suport a aquelles famílies "treballadores que cada dia aixequen la persiana" i que "per temes de conciliació necessiten més suports econòmics". Tot plegat, ha destacat, ho fan "amb una mirada de confiança" donant un ajut a les famílies que elles mateixes poden gestionar "com millor creguin". A posteriori, el consistori demana la justificació de les despeses.
El passat curs, més de 2.000 infants de la ciutat de Vic van beneficiar-se dels ajusts -que van donar-se a l'anticipada-. La majoria de les famílies perceptores va cenyir-se a les condicions, ha explicat Homs, i només el voltant de 30 unitats familiars no han justificat correctament els imports: "Confiem en els ciutadans".
Homs també ha recordat que, aquest any, es manté la tarifació a l'Escola de Música i a les escoles bressol municipals "perquè el tema econòmic no sigui una barrera per accedir en aquests recursos".
Al mateix temps, el nou curs arrenca amb la voluntat de l'Ajuntament d'acompanyar a les famílies i de promocionar les activitats extraescolars -sobretot les propostes esportives-: "Veiem que hi ha dues velocitats: els infants sobreagendats i els que per motius diversos no participen de les activitats. Ens interessa que ho facin i que s'impliquin en la vida i la convivència de la ciutat", ha insistit Homs.