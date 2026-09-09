El nou curs escolar ha arrencat a Vic amb més de 7.100 alumnes. Entre aquests, un total de 237 nens i nenes de 0 a 3 anys han estat escolaritats en algunes de les escoles bressol municipals i 165 als centres concertats.
L'etapa preescolar és clau pel desenvolupament de l'infant. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Vic hi ha posat el focus i ha presentat un nou recurs d'acompanyament a les famílies i de suport al desenvolupament de les criatures que, per diferents motius, no entren en contacte amb serveis com les escoles bressol, un fet que a vegades provoca un impacte important quan és l'hora de començar l'etapa escolar.
Parlem de l'Espai Familiar, que neix com un servei itinerant que, precisament, té la voluntat d'ajudar a les famílies i als infants a entrar al sistema educatiu de la millor manera possible. El recurs es dirigeix a criatures de 0 a 3 anys, una etapa vital cabdal perquè "és on comença tot: les bases de desenvolupament, el vincle, la salut emocional i també és quan l'infant descobreix el món i s'hi comença a relacionar", detallen les tècniques de l'Espai Familiar.
El 52% dels nens i nenes de 0 a 3 anys de la ciutat arriben a I3 sense haver tingut contacte amb cap servei educatiu previ. "Quan arriben a les aules, les escoles ens expliquen l'impacte que tenen, la diferència que hi ha entre infants i la dificultat que genera acompanyar les criatures quan han passat 3 anys sense entrar en contacte amb la ciutat", diuen les tècniques, tot afegint que els preocupen, també, els nens i nenes que no han entrat en contacte amb aquesta primera etapa educativa i són d'origen estranger, perquè en arribar a l'escola "reben un impacte cultural i lingüístic que fa que augmenti la dificultat d'adaptació".
En aquesta línia, des de l'Espai Familiar insisteixen en el fet que "si les famílies no tenen recursos, els serveis han d'apropar-se a les famílies" i aposten per treballar perquè "els infants arribin a l'escola d'una manera amable".
"La voluntat de l'Ajuntament és ajudar les famílies a entrar al sistema educatiu d'una manera òptima. Per això, enguany hem iniciat el servei itinerant de l'Espai Familiar, per acostar aquest servei als espais quotidians de les famílies", detalla la regidora d'Educació, Elisabet Franquesa.
El servei consisteix en un tricicle amb un remolc que anirà pels diferents centres educatius de la ciutat per desplegar el recurs al mateix centre o a les seves portes, un espai amb jocs perquè infants i famílies es relacionin: "Les famílies es coneixen entre elles, els infants comencen a establir vincles, descobreixen espais de l'escola i quan comencen I3 facilita la feina", detallen les tècniques de l'Espai Familiar que, de moment, es desplegarà en set escoles de la ciutat, encara que l'objectiu final és arribar a tots els centres de la capital d'Osona.