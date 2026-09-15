Cremen dos contenidors industrials a una nau a Torelló

Els Bombers han apagat les flames que cremaven dos contenidors industrials a Torelló. En concret, el cos ha rebut l'avís pocs minuts després de la una de la matinada d'aquest dimarts i s'han desplaçat fins al lloc dels fets, on han pogut observar que els recipients cremaven just a sota de la barbacana d'una nau industrial.\r\n\r\nEls Bombers han remullat els contenidors i els han segellat amb espuma. A més, també han ruixat dos vehicles que hi havia just al costat de les flames, així com la coberta de la nau.\r\n\r\nUn cop controlada la situació, els efectius del cos han ventilat l'interior de la nau afectada, que havia quedat plena de fum.\r\n\r\n\r\n\r\nA Torelló (avís 01.05h), han cremat completament 2 contenidors industrials sota la barbacana d'una nau industrial.\r\nRemullem 2 vehicles que hi havia al costat i la coberta de la nau. Apaguem els contenidors i els segellem amb escuma. Ventilem l'interior de la nau afectada pel fum pic.twitter.com/RrzeLta390\r\n— Bombers (@bomberscat) September 15, 2026\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n