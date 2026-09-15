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Cremen dos contenidors industrials a una nau a Torelló

Successos

Han quedat totalment calcinats

  • Un efectiu dels Bombers segellant amb espuma un dels contenidors incendiats a Torelló. -

ARA A PORTADA

Publicat el 15 de setembre de 2026 a les 12:16

Els Bombers han apagat les flames que cremaven dos contenidors industrials a Torelló. En concret, el cos ha rebut l'avís pocs minuts després de la una de la matinada d'aquest dimarts i s'han desplaçat fins al lloc dels fets, on han pogut observar que els recipients cremaven just a sota de la barbacana d'una nau industrial.

Els Bombers han remullat els contenidors i els han segellat amb espuma. A més, també han ruixat dos vehicles que hi havia just al costat de les flames, així com la coberta de la nau.

Un cop controlada la situació, els efectius del cos han ventilat l'interior de la nau afectada, que havia quedat plena de fum.

 

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