Un veí de Tona culmina 1.000 ascensions al Matagalls

Jaume Rigol, veí de Tona de 68 anys, ha culminat aquest diumenge un repte personal que va començar gairebé per casualitat: pujar 1.000 vegades al Matagalls. Jubilat, Rigol ha necessitat poc més d'una dècada per completar les ascensions, en una aventura que va començar després d’una pujada el 31 de desembre.
"Va ser molt accidental. Vaig pujar un 31 de desembre qualsevol i vaig quedar encisat", explica. El que inicialment era una afició es va convertir progressivament en un repte. "Primer van ser les 100, després les 500, l’any 2022, i llavors vaig dir prou, el repte s’ha acabat. Però vaig seguir i per dins em deia: t’imagines arribar a les 1.000?". Amb el pas del temps, Rigol va començar a veure que assolir aquesta xifra era possible. "Al cap de dos anys més, en portava 700 i tenia una veu interior que em deia: has de fer les 1.000", relata.
"Un dia se’m va ocórrer que, per fer-ho, ho hauria de dir a tothom. Així no tindria alternativa", explica Rigol i, aquest diumenge, una seixantena de persones, majoritàriament amics i coneguts, l’han acompanyat en la pujada. El grup ha sortit a les 9.30 hores i ha assolit el cim cap a les 11.00 hores. Entre els participants també hi havia persones procedents de Girona que havien sentit per la ràdio que es faria aquesta ascensió i s’hi haurien volgut sumar. Els participants han lluït samarretes amb un vers del poema La Creu de Catalunya, de Jacint Verdaguer, dedicat a la creu del Matagalls.
El Matagalls, de 1.697 metres d’altitud, és un dels cims més emblemàtics de Catalunya. La primera creu s’hi va instal·lar l’any 1840 per iniciativa del pare Antoni Maria Claret, i el 1950, amb motiu de la seva canonització, es va instituir oficialment l’Aplec de Matagalls.