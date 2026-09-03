Detingut un home a Roda de Ter per quatre robatoris amb força en masos d'Osona

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys a Roda de Ter, com a presumpte autor de quatre robatoris amb força comesos en masies i habitatges aïllats de la comarca d'Osona. La detenció es va produir el passat 28 d'agost i és el resultat d'una investigació iniciada després de diversos robatoris registrats des de principis de juny en zones rurals dels municipis de Gurb i Roda de Ter.
Els investigadors van detectar coincidències tant en els immobles escollits com en la manera d'actuar, fet que va permetre relacionar diferents episodis. Finalment, els agents van poder vincular quatre fets delictius amb el mateix presumpte autor. En concret, es s tracta d'un robatori amb força en una explotació eqüestre de Santa Cecília de Voltregà, comès el 15 d'agost; d'una temptativa de robatori en una masia de Gurb, el 10 de juliol, i de dos robatoris més en masies de Gurb, l'1 d'agost.
Durant la investigació, els Mossos també van recuperar diversos objectes que haurien estat sostrets en els robatoris. Entre aquests, un rellotge que el seu propietari va poder reconèixer i que posteriorment li va ser retornat. Després de diverses gestions policials, els investigadors van aconseguir identificar el presumpte autor i el van detenir el 28 d'agost a Roda de Ter.
La investigació continua oberta i els Mossos no descarten que hi puguin haver participat altres persones ni que els detinguts puguin estar relacionats amb altres robatoris amb força comesos recentment a la comarca d'Osona. El detingut ja ha passat a disposició del jutge.