Montse Boladeres repeteix com a candidata d'ERC a l'alcaldia de Prats de Lluçanès

Montse Boladeres serà la candidata d'ERC a l'alcaldia de Prats de Lluçanès a les eleccions municipals del 2027. Així ho ha decidit la militància local en el marc de l'assemblea celebrada el dilluns 13 de juliol, que ha escollit per unanimitat l'actual tinenta d'alcalde de l'Ajuntament, la qual podria convertir-se en la primera alcaldessa de la història de la capital del Lluçanès.
Boladeres ja va ser cap de llista dels republicans a Prats als comicis del 2023, quan va quedar-se a només 10 vots de ser la candidata més votada. Després d'aquelles eleccions, Boladeres i els tres regidors d'ERC (Pep Peraire, Rosa Vilà i Eloi Casau), formen part de l'equip de govern amb Junts, fruit d'un pacte que valoren "positivament pel poble".
"Hem treballat, seguim treballant i ho volem seguir fent pel poble i la comarca" deia Boladeres a l'assemblea d'aquest dilluns, i va afegir que volen "obrir una nova etapa liderant aquest treball, perquè ens agrada que els projectes es materialitzin, que s'avanci, que les coses passin, que siguin possibles". La republicana va tancar la seva intervenció dient que "després de l'experiència adquirida, del bon treball fet, dels aprenentatges viscuts, i amb l'equip que conformem, em sento preparada i amb ganes de ser l'alcaldessa de Prats de Lluçanès".
Després de l'estiu, Boladeres protagonitzarà una conferència al Teatre Orient, juntament amb la resta de regidors i regidores d'ERC a Prats- per exposar les principals línies que proposen pel futur immediat del poble.