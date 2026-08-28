L'arquitectura també juga: quatre rutes per descobrir Osona aquest agost

Arriba la recta final de l'estiu i, possiblement, el moment en què més persones fan vacances i aprofiten per descobrir nous indrets i paratges. En aquest context, Osona és una comarca ideal per a visitar aquest agost. El territori compta amb petits pobles amb encant, envoltats de natura, història i, també, ofereix un ventall gastronòmic per llepar-se'n els dits.
També hi ha l'opció de conèixer la comarca a través de l'arquitectura: hi ha diverses rutes per explorar el patrimoni arquitectònic d'Osona i diverses eines per a planificar la sortida. És el cas, per exemple, del mapa interactiu del Centre Obert d'Arquitectura, a través del qual des de la redacció d'Osona.com proposem, a continuació, quatre rutes per descobrir el patrimoni arquitectònic d'Osona.
1. Vic ciutat
La ciutat de Vic està farcida de cases, torres i palaus de gran bellesa i història. És el cas, per exemple, de la Casa Comella, una construcció modernista de finals del segle XIX amb influència medieval. Se situa al centre de la capital d'Osona, entre la plaça del Mercadal, el carrer Jacint Verdaguer i la rambla Hospital. A pocs metres també hi ha la Casa Vilà o la Casa Cortina. A més, la visita a la ciutat pot completar-se amb una volta pel casc antic, on hi ha monuments importants com el Temple Romà o la Catedral de Sant Pere.
2. Manlleu
Aprofitant l'avinentesa, Manlleu també ofereix arquitectura per contemplar i entendre la identitat del territori. És el cas, per exemple, de la Colònia Rusiñol, d'estil premodernista i amb elements modernistes.
3. Torelló
Continuant direcció al nord de la comarca d'Osona, de parada obligatòria és el Santuari de Rocaprevera, un espai on es respira calma i tranquil·litat entre verds i arbres.
4. Sant Julià de Vilatorta
El patrimoni arquitectònic de Sant Julià de Vilatorta és molt ric i ofereix una de les mostres de modernisme més imponents de la comarca. Entre els edificis que en destaquen hi trobem el Col·legi del Roser, Can Pallàs, l'imponent Casal Núria o el Parc de les Set Fonts, on podem descansar una estona en un entorn tranquil i fresc.