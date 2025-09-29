Renfe posa en marxa les escales mecàniques de l'estació de tren de Vic

A principis d'any, Renfe anunciava que iniciava la renovació de les escales mecàniques de l'estació de tren de Vic. Set mesos després, i amb una inversió de 730.000 euros que contemplava el subministrament, la instal·lació i el manteniment integral d'aquests equipaments, la infraestructura recupera el servei.
L'actuació forma part del Pla de Mesures Urgents que Renfe està desenvolupant juntament amb el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat per a millorar la percepció de seguretat, la informació als viatgers i l'accessibilitat a les estacions de Rodalies. Per a aquests propòsits, es destinaran més de 77 milions d'euros entre els anys 2025 i 2026.
Una de les actuacions que recull el pla és, precisament, l'adequació dels equipaments d'elevació en una desena d'estacions de Rodalies de Catalunya.
D'aquesta manera, a més de Vic, de la millora de l'accessibilitat, també se'n beneficiaran altres estacions com la del Prat de Llobregat –quatre escales mecàniques-, les Franqueses Granollers Nord –dues escales mecàniques-, Montmeló –quatre escales mecàniques-, Sabadell Sud –un ascensor-, Terrassa estació del Nord –sis escales mecàniques-, Torre Baró-Vallbona –dos ascensors-, Vilanova i la Geltrú –tres ascensors-, Cerdanyola del Vallès –dos ascensors- i Vilassar de Mar –dos ascensors-.