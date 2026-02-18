La Diputació de Barcelona inverteix 70.400 euros a la Plana de Vic per prevenir incendis i fer els boscos més resilents

La sequera dels últims anys i la mort de centenars d'arbres com el pi roig han alimentat la massa disponible en cas de foc als boscos d'Osona. A la Plana de Vic, una desena de propietaris s'han unit per treballar contra el risc d'incendi. Una subvenció de la Diputació de Barcelona de 70.400 euros els ha permès executar diverses actuacions, com ara tallades o desemboscades, en àrees estratègiques de Gurb, Malla, Muntanyola, Santa Eulàlia, Tona i Vic.
Santi Canadell, president de l'Associació de Propietaris Forestals Plana de Vic, ha explicat que ja treballen per incorporar nous propietaris de Santa Cecília i Hostalets i ampliar la zona d'actuació. El 2026 es rebran uns 150.000 euros de la Diputació, i allò que s'obtingui de l'aprofitament de la fusta també es reinvertirà en els treballs.
El diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, ha destacat la importància de crear associacions de propietaris per treballar en la gestió forestal des de la col·laboració publicoprivada. Fàbrega ha explicat que enguany la Diputació ha incrementat en un 25% els recursos destinats a les 22 associacions de propietaris forestals, que a tota la zona d'influència de l'ens l'últim any ha estat de més de 3,5 milions d'euros.
Fàbrega ha posat èmfasi en la necessitat de dur a terme tasques "durant tot l'any" perquè "els focs s'apaguen a l'hivern", i ha afegit que "els nostres boscos tenen més quantitat de combustible que mai i estan densament poblats, fet que els fa molt més vulnerables davant el risc d'incendis, sobretot els de sisena generació, que s'escampen molt ràpidament i amb gran virulència".
Per Fàbrega és important tornar a recuperar l'anomenada cultura del bosc i fer pedagogia. "Tallar un arbre no és un crim, sinó que és important per a la sostenibilitat ambiental", ha dit el diputat. A més, ha afegit que Catalunya "no pot viure d'esquena" a una realitat en què el 70% de la superfície és forestal, i on cada any la superfície de bosc creix un 3%.
Jordi Fàbrega ha destacat que la gestió forestal permet disposar de fusta de quilòmetre 0, biomassa forestal, promou la biodiversitat i, en definitiva, dona suport al sector primari i a la recuperació d'espais oberts per a la ramaderia extensiva.
Durant la visita en una finca de Santa Eulàlia de Riuprimer, a banda de l'alcalde del municipi, Xavier Rovira, també hi havia el batlle de Muntanyola, Carles Morera. Els alcaldes han coincidit a fer valdre la necessitat de fer una gestió de la gran superfície forestal que tenen de manera conjunta.
Per la seva banda, des de l'Associació de Propietaris Forestals (APF) de la Plana de Vic, Santi Canadell ha explicat que els ha costat constituir-se en associació, però al final s'hi ha "engrescat" perquè era "molt necessari". El seu objectiu seria ampliar l'associació, que de moment té 10 membres, i ja estan en converses per créixer no només amb altres finques, sinó també en altres municipis.
L'APF de la Plana de Vic es va constituir el maig de 2024 amb la voluntat de coordinar la gestió forestal i facilitar l'execució d'actuacions conjuntes en zones estratègiques. Actualment, les 10 finques associades sumen aproximadament 360 hectàrees de superfície forestal, inclosa dins les anomenades Àrees de Gestió Prioritària.
Concretament, les actuacions que s'han fet el 2025 han consistit en 26.467,54 euros per a treballs de millora forestal a la Finca Bachs (Gurb); 24.204,10 euros per a treballs de millora forestal a la finca la Riera (Santa Eulàlia de Riuprimer); i 17.038,62 euros per a la redacció del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal Conjunt de Muntanyola (Boscat fusta).