L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i la regidora de Drets Socials i Persones Grans, Mariona Homs, han visitat aquest dilluns Roser Manubens Riu per homenatjar-la pel seu centenari. En nom del consistori, li han entregat un ram de flors i un obsequi. La celebració ha tingut lloc a la Residència Sant Andreu, on actualment resideix, i ha comptat amb la presència de familiars i professionals del centre que no han volgut perdre's aquest moment tan especial.

Roser Manubens Riu va néixer a Sant Feliu Sasserra el 10 de juny de 1925. Abans d'establir-se a Manresa, va viure a la Rosaleda, a Sant Fruitós de Bages. No va tenir fills, però compta amb tres nebodes. Al llarg de la seva vida laboral, va treballar a la fàbrica tèxtil de Sant Benet, al terme municipal de Sant Fruitós de Bages i a tocar de Navarcles. Entre les seves aficions destacaven cosir, cantar, tocar el piano, i també va participar en activitats teatrals.