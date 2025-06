Manresa obre una nova Oficina d'Atenció a les Persones Grans al Mercat Puigmercadal

L'Ajuntament de Manresa ha inaugurat aquest dimecres la nova Oficina d'Atenció a les Persones Grans al Mercat Puigmercadal, que pren el relleu del servei iniciat el 2023 a l'edifici Infants. Amb més de 450 usuaris i prop de 900 consultes ateses en dos anys, el servei es consolida com un punt de referència per a l'envelliment actiu i digne. El nou espai, més cèntric i accessible, amplia horaris i canals d'atenció i incorpora accions per a persones a punt de jubilar-se.

Un servei consolidat que guanya centralitat

La nova Oficina d'Atenció a les Persones Grans ja és una realitat al cor de Manresa. Ubicada al Mercat Puigmercadal, l'oficina ha estat inaugurada aquest dimecres amb un acte presidit per l'alcalde Marc Aloy i la regidora de Drets Socials i Persones Grans, Mariona Homs. També hi han participat tres usuàries del servei -Marta González, Liceri Clotet i Núria Feixó- que han compartit la seva experiència, i la cantant manresana Berta Sala, que ha clos la jornada amb una actuació musical.

El servei es va posar en marxa l'any 2023 a l'edifici Infants i, en aquest temps, ha atès 451 persones i respost 896 consultes. Amb el trasllat al Puigmercadal, el consistori busca facilitar l'accés al servei i fer-lo més visible i proper per a les persones grans.

Consultes més habituals: oci, formació i salut

El balanç del servei indica que les consultes més freqüents estan relacionades amb oci i lleure (417), formació (134) i salut (109). Altres àrees d'interès són la participació ciutadana (81), l'habitatge (73), temes econòmics (38), el mateix servei (28) i la mobilitat (16). Aquestes dades evidencien l'interès de la població gran per mantenir-se activa i informada, tant pel que fa a activitats com als serveis públics disponibles.

Una de les eines destacades és la difusió d'una agenda setmanal d'activitats a través de WhatsApp, que ja arriba a 430 persones. L'Ajuntament confia que aquesta xifra augmentarà gràcies a la nova oficina. Per inscriure-s'hi, cal enviar un missatge al 608 332 303.

Acompanyament a la jubilació

Una de les novetats que coincideixen amb la nova etapa del servei és el reforç de l'acompanyament a les persones que estan a punt de jubilar-se. En aquest sentit, l'oficina ofereix atenció personalitzada i tallers formatius per ajudar-les a planificar aquest canvi vital amb informació pràctica i recursos útils.

El programa compta amb el suport de ProManresa, que promourà aquestes sessions entre les empreses del territori. També s'ha elaborat la guia Em jubilo, i ara què?, un tríptic amb els passos bàsics per preparar la nova etapa.

Horaris i canals d'atenció disponibles

La nova Oficina d'Atenció a les Persones Grans funcionarà en horari de dimarts de 2/4 de 4 a les 6 de la tarda i dimecres i divendres de 9 del matí a 2 del migdia per a l'atenció a persones a títol individual. Els dijous de 10 del matí a 12 del migdia estaran dedicats a l'atenció a entitats formades per persones grans o que ofereixen serveis a aquest col·lectiu.

A més de l'atenció presencial, les consultes es poden fer per telèfon o WhatsApp (608 332 303) i per correu electrònic.