El Consell de les Persones Grans del Bages creix en representativitat i reforça l'aposta per un envelliment actiu

El Consell Comarcal del Bages ha celebrat una nova assemblea del Consell de les Persones Grans del Bages, un espai de trobada i participació que vol garantir una veus activa i representativa de la gent gran en les polítiques públiques. La sessió, celebrada recentment, ha servit per fer balanç de les accions realitzades durant el primer semestre del 2025, aprovar noves incorporacions i reforçar les línies de treball en marxa.

Nous membres per a una xarxa més diversa i territorial

L'assemblea ha donat la benvinguda a noves representacions, entre les quals destaquen els consells locals de Cardona i Súria, així com equipaments residencials de la comarca. Aquestes incorporacions formen part d'una estratègia clara d'ampliació de la representativitat, amb l'objectiu de fer créixer la participació real de la gent gran del territori.

En aquesta mateixa línia, el Consell Comarcal continua treballant amb municipis com Sant Joan de Vilatorrada, Sallent i Castellbell i el Vilar per impulsar o consolidar els seus consells locals de persones grans, una eina clau per escoltar la ciutadania gran des del mateix territori.

Aportacions per fer un Consell més actiu i inclusiu

Un dels punts centrals de l'assemblea ha estat la presentació dels resultats d'una enquesta interna de valoració del Consell. Entre les conclusions més destacades, s'ha posat sobre la taula la necessitat de dinamitzar l'espai, donar més veu a les persones institucionalitzades i dependents i incrementar la implicació dels municipis.

Aquestes reflexions reforcen la voluntat del Consell de continuar millorant el seu funcionament, obrint-se a nous perfils de persones grans i adaptant-se a la diversitat de situacions que viu aquest col·lectiu al Bages.

Balanç del Pla d'Envelliment Actiu i accions destacades

Durant l'assemblea s'ha presentat l'estat d'execució del Pla d'Envelliment Actiu del Bages, que es concreta en accions com tallers intergeneracionals, documents de bones pràctiques, accions de comunicació i l'elaboració d'una nova guia d'entitats vinculades a la gent gran. El Pla busca oferir eines i oportunitats perquè la gent gran participi activament en la vida social, cultural i comunitària.

També s'ha posat en valor la tasca del Servei Especialitzat d'Atenció a la Vellesa (SEAV Bages), que en aquest primer semestre ha atès 36 casos i ha iniciat noves accions formatives dirigides a professionals i familiars.

Jornada Tracta'm bé i accions contra el maltractament

En el marc de la prevenció del maltractament a la gent gran, es va fer una crida a participar en la IV Jornada Tracta'm bé, que tindrà lloc el dijous 12 de juny a l'Espai Plana de l'Om de Manresa. Aquesta jornada, organitzada pel Consell Comarcal i l'Ajuntament de Manresa, reunirà experts com el Dr. Javier Yanguas i oferirà espais de sensibilització i debat oberts a ciutadania i professionals.

Una assemblea amb complicitats del territori

L'assemblea va comptar amb la participació de representants de Mossos d'Esquadra, el Servei d'Acompanyament en el Dol, la Fundació Catalunya La Pedrera, Bages Ciència Ciutadana, entre d'altres. L'intercanvi entre actors va permetre sumar complicitats per seguir avançant en una comarca on l'envelliment és entès com una etapa activa, digna i plena de drets.

La jornada va concloure amb la presentació del pla de treball per al segon semestre, que aprofundirà en les línies ja iniciades i incorporarà noves propostes derivades de les aportacions recollides.