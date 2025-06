La IV Jornada de Prevenció dels Maltractaments a les Persones Grans reuneix més de 150 participants a Manresa

La Plana de l'Om de Manresa ha acollit aquest dimarts la IV Jornada de Prevenció dels Maltractaments a les Persones Grans, una cita organitzada per l'Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages que ha reunit més de 150 participants, entre persones grans, professionals del sector i representants institucionals. L'esdeveniment ha servit per posar en el centre del debat els reptes d'una societat cada cop més envellida, així com per compartir bones pràctiques comunitàries i models d'atenció integradora.

Una mirada actualitzada sobre l'envelliment

La jornada ha aprofundit en els canvis socials que afecten la vellesa, especialment en relació amb la generació del baby boom (nascuda entre 1957 i 1970). Les intervencions han assenyalat que els nous models familiars i l'augment de l'esperança de vida trenquen amb les etapes vitals tradicionals, però que la societat encara manté una mirada massa rígida sobre què vol dir ser gran a partir dels 65 anys. S'hi ha subratllat la necessitat de noves respostes socials més flexibles i adaptades a la diversitat.

El ponent principal de la jornada, Javier Yaguas, ha posat el focus en la necessitat de repensar els valors de les cures i de la comunitat, recuperant la interdependència i la reciprocitat davant un model cada cop més individualista. Segons Yaguas, cal deixar enrere les polítiques assistencials fragmentades i apostar per un sistema de suport comunitari continuat, que consideri les persones grans com a agents actius i amb veu pròpia.

Bones pràctiques comunitàries

Un dels moments destacats ha estat la presentació de la Colla Cuidadora de l'Eixample Esquerre de Barcelona, una iniciativa que treballa amb grups oberts i actius de persones cuidadores que s'acompanyen mútuament i que posen també l'accent en les necessitats de les persones que cuiden, massa sovint oblidades.

A nivell local, s'ha exposat el Sistema d'Atenció Integral Social i Sanitària de Manresa, amb participació de Serveis Socials de l'Ajuntament, l'ICSS, Sant Andreu Salut i la Fundació Althaia, com a exemple de coordinació entre agents per posar la persona gran al centre de les cures.

També s'ha compartit l'experiència de l'Espai Social de Manresa de la Fundació La Pedrera, amb eines per millorar la comunicació amb persones amb deteriorament cognitiu, i la iniciativa Em jubilo, i ara què?, un programa d'acompanyament emocional i social per a persones recentment jubilades, que començarà a oferir-se des de l'Oficina d'Atenció a les Persones Grans ubicada al Mercat Puigmercadal.

Crida institucional per un envelliment digne

Els representants institucionals han coincidit a reclamar polítiques públiques més valentes, transversals i comunitàries. La regidora de Drets Socials i Persones Grans de Manresa, Mariona Homs, ha destacat que "cal construir espais reals de comunitat i vincles que vagin més enllà de l'atenció puntual. Aquesta jornada ens demostra que, amb una mirada compartida i compromesa, podem avançar cap a una societat més justa, més curosa i més humana".

Per la seva banda, la consellera comarcal de Serveis Socials d'Atenció Especialitzada, Lluïsa Tulleuda, ha afirmat que la jornada "ha estat una oportunitat per fer visibles els nous reptes de l'envelliment i reivindicar polítiques públiques valentes que situïn les persones grans al centre. Més enllà de reconèixer el dret a envellir dignament, cal garantir-lo des dels poders públics".

La trobada s'ha tancat amb la lectura del manifest del Consell de les Persones Grans del Bages, que ha deixat clar que la defensa dels drets de les persones grans no és només una qüestió d'edat, sinó de justícia i dignitat col·lectiva.