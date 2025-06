L'Espai7 acull una mostra artística de la gent gran de Manresa

Aquest divendres 13 de juny, a les 7 de la tarda, l'Espai7 del Centre Cultural El Casino inaugurarà una exposició col·lectiva protagonitzada per la gent gran de Manresa. La mostra inclou obres de pintura, escultura i arts plàstiques i ornamentals elaborades durant el curs 2024-2025 a tallers de diverses entitats i associacions de la ciutat. Es podrà visitar fins al 22 de juny.

Creativitat i envelliment actiu

L'exposició és una iniciativa de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa, amb la col·laboració d'associacions de veïns i entitats vinculades a la gent gran. Té com a objectiu visibilitzar la creativitat i la vitalitat de les persones grans que participen en activitats culturals i lúdiques a la ciutat, i alhora promoure un envelliment actiu i saludable.

Els treballs exposats són fruit dels tallers que s'han dut a terme durant el curs 2024-2025, i que inclouen disciplines tan diverses com ceràmica, pintura, dibuix, poesia, memòria, idiomes, ball o bridge. L'oferta formativa ha estat impulsada per entitats que treballen dia a dia per dinamitzar la vida social i cultural de la gent gran de Manresa.

Una mostra diversa i participativa

Entre les entitats participants hi ha l'Associació de la Gent Gran de la Balconada, les associacions de veïns de Mion-Puigberenguer i del Passeig i Rodalies, l'Associació Viure i Conviure, el Casal Cívic i Comunitari Manresa El Castell, l'Esplai Fundació La Caixa, i la pròpia Coordinadora de Jubilats i Pensionistes.

L'exposició inclou des d'obres pictòriques fins a manualitats ornamentals i escultures, i és una mostra clara del talent, la dedicació i la il·lusió amb què les persones grans han treballat al llarg del curs.

Dates i horaris

La mostra estarà oberta al públic fins al dissabte 22 de juny, i es podrà visitar de dimarts a diumenge, de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, a l'Espai7 del Centre Cultural El Casino de Manresa. La inauguració tindrà lloc aquest divendres 13 de juny a les 7 de la tarda, amb la presència dels artistes i representants de les entitats organitzadores.