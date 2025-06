El projecte cooperatiu Recer i l'Associació Dret a Morir Dignament (DMD) organitzen una xerrada conjunta a Manresa per parlar obertament sobre el final de vida i els drets que el garanteixen. L'acte tindrà lloc dijous 12 de juny, a les 6 de la tarda, a la Sala d'Actes del Casino.

Durant la sessió es presentarà el Document de Voluntats Anticipades, amb explicacions sobre com redactar-lo i els requisits legals per fer-lo efectiu. La cooperativa Recer, per la seva banda, també hi intervindrà amb una presentació del seu projecte i de la campanya Va de 5!, que busca ampliar la base social de l'entitat.

Amb aquesta iniciativa, Recer vol contribuir a normalitzar el debat sobre la mort i posar a l'abast de tothom informació clara sobre els serveis funeraris i les opcions disponibles quan arriba el final de la vida.