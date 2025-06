Manresa estrena una oficina pionera per a tràmits socials més personalitzats i sense entrebancs

L'Ajuntament de Manresa ha posat en funcionament una nova Oficina de Drets Socials (ODS) que esdevé pionera a Catalunya en l'atenció personalitzada i integral de la ciutadania. L'equipament, ubicat al carrer Sant Francesc, ha estat presentat aquest dimecres al migdia en roda de premsa per la regidora de Drets Socials, Mariona Homs, i ha estat descrit com un model avançat d'acompanyament administratiu destinat a fer més accessibles els drets socials i reduir la bretxa digital. Segons ha explicat la regidora, "s'ha treballat els darrers dos anys per implementar el nou sistema".

Des del mes de gener, quan va començar la seva implementació, el sistema ha permès reduir significativament la burocràcia i posar fi al "laberint administratiu" amb què sovint es troben les persones que volen accedir a ajuts o prestacions socials. A més, gràcies a una prova pilot d'integració de dades amb la Generalitat, s'ha dotat les treballadores socials d'una eina que permet anticipar-se a les necessitats de les persones usuàries.

Atenció centralitzada i acompanyament personalitzat

L'ODS permet centralitzar en un únic punt la tramitació de drets i ajuts provinents de diverses administracions (local, autonòmica o estatal), fet que agilitza el procediment i evita desplaçaments o duplicitats. "Moltes vegades els drets socials existeixen, però la ciutadania no sap com accedir-hi ni on adreçar-se", ha explicat la regidora Mariona Homs. Amb aquesta oficina, "fem que parli l'administració amb la persona, i no al revés".

Un dels aspectes clau del nou model és que l'atenció és proactiva i no reactiva. És a dir, no cal que la persona usuària sàpiga exactament quins drets té, perquè el sistema informàtic pot suggerir-ne de manera automatitzada, a partir de les dades socioeconòmiques disponibles. Això és possible gràcies a la interconnexió de dades entre administracions públiques, una eina tecnològica que a Catalunya només ha desplegat fins ara Manresa en aquest nivell d'implementació.

Descongestió dels serveis socials

Amb aquest nou dispositiu, el consistori vol també descongestionar els Serveis Socials municipals, que en paraules d'Homs es troben "molt tensionats" per l'augment constant de demandes. El nou sistema permet que les treballadores socials es puguin centrar en la intervenció directa i comunitària, deixant part del volum administratiu a l'ODS.

Casos habituals com sol·licituds de beques menjador, prestacions per natalitat o accés a ajuts per famílies monoparentals seran ara resolts amb més agilitat, gràcies al nou sistema d'acompanyament. L'oficina també serveix per orientar persones que desconeixen els drets als quals poden accedir i per acompanyar-les pas a pas en el procés de sol·licitud.

Equipament de proximitat amb vocació transformadora

L'ODS es concep com un equipament de proximitat amb vocació transformadora, tant pel que fa a l'atenció a la ciutadania com per la manera com es gestionen els tràmits socials. La voluntat, segons l'Ajuntament, és empoderar la comunitat i garantir un accés igualitari als recursos públics, independentment del nivell de coneixement digital o administratiu de cada persona.

La iniciativa permet també optimitzar recursos públics, ja que redueix duplicitats i millora la coordinació entre departaments. A més, s'alinea amb els objectius de promoció del benestar social, lluita contra l'exclusió i foment de l'autonomia personal.

Un model avançat respecte a altres ciutats

Tot i que ciutats com el Prat de Llobregat, Sant Boi, Terrassa o Vilanova i la Geltrú han començat a desplegar serveis similars, Manresa és fins ara l'únic municipi de Catalunya que ha implantat completament aquest model, tant en l'àmbit tècnic com organitzatiu i d'atenció a l'usuari. El nou sistema està plenament integrat dins l'estructura de l'Ajuntament i connectat amb bases de dades externes, una fita que posiciona la ciutat com a referent en la transformació dels serveis socials.

Amb aquesta aposta per l'atenció integrada, la digitalització i la proximitat, Manresa es dota d'un instrument pioner que respon als reptes socials contemporanis i contribueix a fer més accessible i humana la relació entre la ciutadania i l'administració pública.