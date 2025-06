Demanen una placa identificativa per dignificar la Casa Fàbregas de Manresa

Una instància registrada aquesta setmana a l'Ajuntament de Manresa demana la col·locació d'una placa identificativa d'edifici històric a la Casa Fàbregas, un immoble amb elements gòtics i barrocs del segle XVIII situat a la dreta mirant l'edifici de l'Ajuntament, que actualment allotja l'Oficina de Turisme als baixos i altres dependències municipals a la planta superior.

La petició, presentada per Miquel de Fàbregas i Sabater, resident a Sant Vicenç de Castellet i descendent de la família que va donar nom a l'immoble, considera que la manca d'identificació és sorprenent tenint en compte la rellevància de la finca i el tractament patrimonial que reben altres edificis històrics del centre de Manresa.

Una casa amb valor patrimonial reconegut

La Casa Fàbregas està inclosa a l'Inventari de Patrimoni Cultural de Manresa, així com al Catàleg de Béns del POUM, dins la tipologia d'edificació d'interès històric i arquitectònic. Es tracta d'una construcció amb elements barrocs i gòtics i d'altres medievals, documentada com a mínim des del segle XVIII, i vinculada a una nissaga amb pes en la vida econòmica i administrativa local de l'època.

Segons exposa la instància, a diferència d'altres edificis històrics com les cases Suanya, Argullol, Oller o Asols, la Casa Fàbregas no compta amb cap rètol ni element visible que n'identifiqui el valor patrimonial. L'autor de la sol·licitud ho atribueix a un "oblit administratiu" i considera que la col·locació d'una placa és una mesura "simple, justa i necessària".

Discrepàncies en les visites guiades i precisions històriques

La instància també aprofita per aclarir algunes informacions històriques que, segons el signant, s'han divulgat de forma incorrecta en algunes visites guiades realitzades a l'edifici.

Entre les qüestions puntualitzades hi ha el rol del primer membre conegut de la família, Pau Fàbregas, que segons s'afirma no era industrial tèxtil sinó censalista, botiguer i administrador de la Taula dels Comuns de Manresa i de l'Hospital de Vic.

També es detalla la configuració de la finca al llarg del segle XIX, incloent-hi la cessió parcial per fundar el Centre Federal de Manresa el 1869, la separació de l'accés a la planta noble, i els usos posteriors dels baixos, que van acollir diversos establiments comercials i, finalment, la Fonda de Sant Antoni a partir de 1918. Segons l'autor, aquest establiment no hauria format mai part de la planta noble.

El valor simbòlic d'una placa

Amb la petició de col·locar una placa, l'instància no reclama només una acció estètica, sinó un reconeixement institucional al paper que ha tingut la finca dins la història urbana i social de la ciutat. També es reivindica la necessitat de preservar i difondre la memòria històrica amb rigor i elements identificatius que ajudin a la comunicació patrimonial tant per a la ciutadania com per als visitants.

En aquest sentit, el text subratlla que altres edificis històrics del centre ja disposen de plaques, fet que contribueix a contextualitzar-los en el paisatge urbà i a reforçar la consciència del patrimoni local.

Tràmit registrat a l'Ajuntament

L'instància ha estat presentada a la Secretaria General de l'Ajuntament de Manresa amb número de registre 55598, el dimarts 3 de juny. El document inclou quatre pàgines, entre les quals hi ha fotocòpies manuscrites amb les anotacions històriques detallades.

El sol·licitant es posa a disposició del consistori per aportar documentació bibliogràfica o informació addicional que pugui ser útil per al reconeixement oficial de la Casa Fàbregas i la redacció d'un text fidel per a una futura placa identificativa.

Un punt cèntric i de referència

La Casa Fàbregas forma part del conjunt urbà del Centre Històric de Manresa i està ubicada a la plaça Major, al costat de l'Ajuntament. A banda de l'Oficina de Turisme, l'immoble acull despatxos municipals i ha estat, al llarg del temps, un espai de vida familiar, d'activitat econòmica i de dinamisme cultural. El reconeixement formal mitjançant una placa permetria, segons el peticionari, tancar el cercle entre ús actual i valor històric.