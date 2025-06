Manresa, en el punt de mira d'una xarxa internacional de tràfic de drogues per via marítima

La Guàrdia Civil ha desmantellat una organització criminal amb base operativa a Catalunya que feia servir velers recreatius per transportar grans quantitats de droga per via marítima. Una de les quatre entrades i registres que han permès localitzar gairebé 400 quilos d'haixix i 4,5 de cocaïna s'ha fet a Manresa, on el grup mantenia un dels seus punts operatius. Aquesta connexió amb una ciutat d'interior com Manresa exemplifica l'estratègia de la xarxa per esquivar els controls habituals i actuar amb discreció.

L'operació, batejada com a Sunrise Glory, ha culminat amb tres detencions i la confiscació de diversos vehicles, una embarcació, dispositius electrònics i documentació relacionada amb el cas. La investigació està coordinada pel Jutjat d'Instrucció número 7 de Vilanova i la Geltrú. Els tres detinguts, que van passar a disposició judicial, han ingressat a presó.

La droga es traslladava amb furgonetes fins als ports

El grup, segons la Guàrdia Civil, operava amb una estructura jeràrquica clara i distribuïa els punts d'emmagatzematge estratègicament, amb l'objectiu d'evitar que una eventual acció policial pogués neutralitzar tot el sistema logístic. El seu modus operandi consistia en carregar la droga en furgonetes des de punts com el de Manresa, per portar-la després a ports esportius on embarcaven en velers per transportar-la per rutes recreatives.

Aquest mètode, considerat infreqüent i dissimulat, volia evitar la vigilància habitual als trajectes comercials marítims. La utilització de velers recreatius per transportar grans quantitats de droga suposa una tècnica sofisticada i de difícil detecció.

Quatre registres i droga en diversos punts

La fase d'explotació de l'operació ha comptat amb la col·laboració del Grup d'Acció Ràpida (GAR) de la Guàrdia Civil i ha inclòs quatre entrades i registres: tres al Port del Garraf (Sitges) i una a Manresa. S'hi van inspeccionar vehicles, domicilis, locals comercials i embarcacions.

Els agents van intervenir 400 kg d'haixix i 4,5 kg de cocaïna, distribuïts en diverses ubicacions. En concret:

En dos locals del Port del Garraf, es van trobar 27,2 kg d'haixix i els 4,5 kg de cocaïna en un, i 183 kg d'haixix i un dispositiu GPS en l'altre.

En un vehicle vinculat a la xarxa es van localitzar 188,86 kg més d'haixix.

No ha transcendit si al punt d'entrada i registre de Manresa s'hi va trobar droga o només servia per coordinar l'operatiu.

Tres detinguts i un líder amb antecedents

Els detinguts són tres homes de 47, 55 i 68 anys, de diverses nacionalitats, inclosa l'espanyola. Aquest últim, considerat el líder de l'organització, ja havia estat investigat prèviament en altres operacions similars, i la seva implicació ha estat confirmada a través de coincidències amb aquests casos anteriors.

Els investigadors no descarten noves detencions o ramificacions de la xarxa, atesa la complexitat logística i l'abast internacional de l'activitat delictiva.

Una operació singular per l'ús de rutes recreatives

L'ús de velers com a mitjà de transport de droga ha cridat l'atenció dels cossos de seguretat, ja que no és habitual en el tràfic de grans quantitats d'estupefaents. Aquest sistema hauria permès a l'organització actuar amb discreció, camuflada entre embarcacions turístiques, sense aixecar sospites.

La tria de punts d'interior com Manresa per distribuir la droga hauria contribuït també a evitar el radar policial, que sol centrar-se en rutes i zones litorals. Segons fonts del cas, aquesta estratègia buscava segmentar la cadena logística per minimitzar riscos en cas d'una intervenció.

La investigació continua oberta

El cas, que instrueix el Jutjat de Vilanova i la Geltrú, continua obert i sota secret de sumari. La Guàrdia Civil manté la investigació per determinar si hi ha més implicats i si l'organització manté altres punts actius fora de Catalunya.