Robatori amb violència a una dona gran al centre de Manresa

Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Manresa han obert una investigació per identificar i detenir un home que ha protagonitzat un robatori amb violència a una dona d'edat avançada al carrer d'en Botí de la capital del Bages aquest dilluns a la tarda.

Segons el testimoni de la víctima i del seu marit, que l'acompanyava en el moment dels fets, mentre caminaven pel carrer d'en Botí, un home se'ls ha acostat, ha fet una estrebada al collaret de la dona i ha sortit corrent. Com que el collar no s'ha trencat de seguida, la víctima ha acabat caient a terra. L'assaltant ha pogut fugir del lloc, però només s'ha endut la joia parcialment, ja que l'altra part l'ha pogut retenir la dona.

El robatori s'ha produït poc abans de les 7 de la tarda. Fins al lloc dels fets s'hi ha traslladat una patrulla dels Mossos d'Esquadra i malgrat que els agents han fet cerca als carrers propers, no han pogut localitzar l'individu.

La dona, que ha resultat ferida lleu al coll i per la caiguda, no ha requerit atenció sanitària en el lloc dels fets, però assistirà al CAP per presentar l'informe mèdic amb la denúncia.