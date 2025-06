Sanegen un ampit de l'antiga Caixa Manresa per despreniments al carrer Casanova

Els Bombers han sanejat aquest dilluns a la tarda l'ampit d'una finestra del lateral de l'antiga seu de Caixa Manresa, pel carrer de Casanova, després que vianants avisessin a emergències per la caiguda de trossos de l'estructura des del segon pis a terra, a tocar de la terrassa d'un bar.

Els Bombers han requerit que la Policia Local de Manresa abalisés la zona per evitar que els vianants se situessin en la vertical del despreniment, i posteriorment han sanejat l'ampit. Per fer-ho, però, han hagut d'arribar-hi des de l'interior de l'edifici ja que amb el camió escala no han pogut accedir al carrer de Casanova.