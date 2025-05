Una dona de 91 anys, greument ferida en un robatori violent a Manresa

Una anciana de 91 anys va resultar greument ferida dimecres al migdia quan va ser assaltada per una dona a Manresa per robar-li el rellotge i va acabar llançant-la a terra. La víctima pateix un trencament de fèmur i d'húmer, i va ser traslladada a l'hospital Sant Joan de Déu, segons han informat els Mossos d'Esquadra.

Els fets van passar a 2/4 de 12 del migdia al carrer Carrasco i Formiguera, just darrere del CAP Bages. Segons fonts policials, la lladre estava intentant furtar-li el rellotge pel sistema de la mimosa -fent-li una abraçada-, però en aquell moment va arribar el marit de la víctima i l'assaltant li va tibar el rellotge amb força i va empènyer l'anciana, que va caure a terra i es va fracturar els dos ossos. De seguida, l'agressora va pujar en un cotxe que l'estava esperant i va fugir del lloc dels fets. Diversos testimonis van avisar la policia.

A partir de l'avís a emergències, sis dotacions dels Mossos d'Esquadra es van desplegar en diversos controls a la ciutat per poder localitzar el cotxe de la fugida, mentre que, en paral·lel, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) atenia la dona i decidia traslladar-la a l'hospital Sant Joan de Déu on haurà de ser intervinguda quirúrgicament. En l'operatiu també hi va participar la Policia Local de Manresa.

Finalment, l'assaltant va aconseguir endur-se el rellotge i està pendent de confirmar-se si també va aconseguir la bossa de mà. Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació sobre aquests fets.