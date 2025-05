Els Mossos de la Regió Policial Central celebren el Dia de les Esquadres

La delegada del Govern, Elia Tortolero, i el cap de la Regió Policial Central, el comissari Carles Anfruns, han presidit aquest dimarts el lliurament de felicitacions als membres del cos de Mossos d'Esquadra de la Regió Policial Central, amb motiu de la celebració del Dia de les Esquadres.

A l'acte, que ha tingut lloc al Món Sant Benet, també hi han assistit la directora dels Serveis Territorials d'Interior de la Catalunya Central, Elena Roca, el comissari de la Prefectura de Policia, Josep Maria Estela, el cap de la Comissaria Superior Territorial, el comissari David Boneta, i altres autoritats i comandaments del Cos.

S'han lliurat 271 felicitacions, 260 internes a Mossos d'Esquadra i 11 d'externes. Entre les externes, una és per al servei d'administració local de Moià, una al servei d'administració de la Regió Policial Central, dues són per a ciutadans i set són per membres d'altres cossos policials. Entre aquests, hi ha un caporal de la Policia Local de Manlleu, un sergent i un caporal de la Guàrdia Urbana de Vic, dos agents de la Policia Local de Solsona i dos agents de la Guàrdia Civil de Manresa.

També s'ha fet entrega de quatre plaques de reconeixement al servei de seguretat de l'Abadia de Montserrat, a l'Ajuntament d'Igualada, al diari El 9 Nou i al centre d'acolliment Estrep de Sant Salvador de Guardiola. A més, s'ha entregat una mètopa al Club de Tir Esportiu d'Osona.

Dotze medalles per trajectòria i actuacions meritòries

Cal destacar les dotze medalles de bronze amb distintiu blau que s'han entregat a mossos de la Regió Policial Central. Les insígnies reconeixen el mèrit policial, la trajectòria professional i l'especial dedicació dels agents. Algunes ja es van lliurar el passat divendres, 25 d'abril, en l'acte nacional de les Esquadres a Barcelona.

Destaca una actuació en la qual dos agents van salvar la vida d'una menor de 13 anys que havia caigut al riu Cardener de forma accidental. L'actuació dels dos mossos, que van posar per davant l'objectiu de salvar una vida a la seva pròpia, va permetre que la menor es recuperés, després de ser atesa pels serveis mèdics a l'hospital per una hipotèrmia. També han rebut un reconeixement uns agents per reanimar dos ciutadans que havien patit una aturada cardiorespiratòria.