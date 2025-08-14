Sant Fruitós intensifica el control policial per un cas d'ocupació al carrer Padró

Davant les incidències recents en un immoble ocupat del carrer Padró, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha posat en marxa mesures per garantir la seguretat i trobar una solució, en coordinació amb la Policia Local i els Mossos d'Esquadra.
Coordinació policial i contacte amb la propietat
Des de fa unes setmanes, Ajuntament, Policia Local i Mossos d'Esquadra treballen de manera coordinada per donar una resposta efectiva al cas d'ocupació detectat en un habitatge del carrer Padró. Paral·lelament, s'ha contactat amb la propietat de l'immoble, una entitat bancària, per tal que presenti la denúncia corresponent.
Tràmits lents per la naturalesa de la propietat
Segons fonts municipals, la condició de propietat bancària complica i endarrereix els tràmits legals per resoldre la situació, fet que obliga a mantenir mesures provisionals mentre es gestiona el cas.
Més presència policial i crida a la col·laboració veïnal
Com a mesura preventiva, s'han reforçat els controls policials a la zona amb l'objectiu de reduir les incidències i preservar la seguretat. L'Ajuntament demana als veïns que, davant qualsevol problema o conducta inapropiada relacionada amb aquest immoble, contactin immediatament amb el telèfon d'emergències 112 o amb la Policia Local.