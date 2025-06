Manresa ja ha imposat 22 sancions per deixar la bossa fora dels contenidors

La Policia Local de Manresa ha obert 22 expedients sancionadors des del passat més de febrer a persones a qui ha enxampat deixant la bossa de brossa o de selectiva fora dels contenidors corresponents, segons ha informat l'Ajuntament de la ciutat. Cada un dels expedients sancionadors contempla multes de 150 euros, tal i com recull l'ordenança de civisme.

Aquesta propera diada de Sant Joan, Manresa completarà el desplegament i la posada en funcionament del sistema de recollida de residus amb contenidors tancats, després que es completi la darrera de les fases al Barri Antic. Malgrat que les primeres avaluacions contemplen que els índexs de recollida selectiva han millorat substancialment en aquells punts on ja s'ha desplegat el nou model, el tancament dels contenidors d'orgànica, envasos i resta també ha comportat que en alguns punts les mostres d'incivisme hagin estat prou evidents.

La necessitat de mostrar la targeta en els contenidors per poder-los obrir, i el tancament dels que recullen la fracció resta, que només permeten la seva obertura un dia a la setmana, ha fett que davant la impossibilitat de llançar la brossa a l'interior del contenidor, alguns ciutadans optin per deixar-la a la vora, amb els problemes que pot comportar, no només d'imatges, sinó també de salubritat.

En cada fase de desplegament del nou sistema, agents cívics de l'empresa concessionària del servei han procurat acompanyar les persones que tenien dubtes sobre el seu funcionament. La pràctica, però, ha fet veure que en algunes zones molt concretes, els veïns han acumulat bosses i bosses al costat dels contenidors, sigui perquè no han anat a recollir les corresponents targetes i, per tant, no poden obrir-los, sigui per deixadesa.

Davant d'aquest fet, a primers d'any l'Ajuntament va anunciar que iniciava una acció més punitiva en les zones on s'ha registrat més incivisme. Per això, va decidir desplegat una parella d'agents de la Policia Local de Manresa de paisà per enxampar persones que d'una manera més o menys sistemàtica, deixaven la brossa o la resta de fraccions fora dels contenidors. Com a resultat d'aquestes actuacions, en aquests darrers quatre mesos, els agents han obert 22 expedients sancionadors a veïns que han vist deixant la bossa on no tocava.