Deu institucions de Catalunya i Balears coneixen de primera mà el nou model de recollida de residus de Manresa

El nou model de recollida de residus a Manresa ha generat un important interès entre altres municipis i la setmana passada va rebre dues delegacions que han volgut conèixer de primera mà el seu funcionament. Dijous ho van fer representants dels ajuntaments de Montcada i Reixac i Granollers, mentre que dimarts va venir, de forma expressa a la ciutat, una delegació integrada per representants del Consell Insular de Menorca i de l'Ajuntament de Sant Lluís, també de Menorca.

Amb les visites ja són deu les institucions o entitats que en els darrers mesos han visitat la ciutat o s'han reunit amb l'Ajuntament per conèixer el funcionament del nou sistema i com s'està implantant. En concret, han estat els Ajuntaments de Barcelona, Olesa de Montserrat, Terrassa, Sabadell i Rubí a més del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental que està integrat per dinou municipis d'aquesta comarca. Aquestes visites i entrevistes serveixen per compartir l'experiència apresa durant tot el procés de canvi i resoldre dubtes que sorgeixen als municipis i incentivar-los a fer una transició cap a un model, en el qual Manresa no va tenir cap referent entre grans poblacions, ja que ha estat pionera entre les grans ciutats dels país en posar en marxa un sistema avançat de recollida de residus, com és el de contenidors tancats per millorar els índexs de reciclatge. De fet, Manresa és la primera ciutat catalana de més de 50.000 habitants en adoptar el model de contenidors tancats.

En el cas de Manresa, durant dècades, la recollida selectiva a través dels contenidors ha estat estancada a l'entorn del 27%, però ha crescut a mesura que ha avançat el desplegament del nou sistema ha anat creixent i als barris on ja s'ha implantat arriba al 75%.

Aquesta evolució del darrer any demostra que modificar el model de recollida és un pas necessari per avançar significativament en l'increment del reciclatge, en un moment crític pel canvi climàtic. En aquest entorn, la directiva europea obliga que el reciclatge de residus se situï en el 55% aquest 2025 i en el 65% el 2035, i Manresa s'ha convertit en un dels motors del canvi entre les grans poblacions catalanes.

El nou model arribarà a tota la ciutat el juny

En aquests moments a Manresa s'està desplegament la novena fase del nou model de residus, als barris de les Escodines i Sant Pau. El repartiment de targetes per obrir els contenidors es farà fins al proper 17 de maig al Casal de les Escodines i la targeta serà imprescindible per obrir els contenidors de rebuig (un cop a la setmana), orgànica i envasos (aquests sempre que es vulgui) a partir del dilluns 19 de maig. La desena i última fase, al Centre Històric, es desplegarà durant el juny.

En cadascuna de les fases s'ha habilitat un punt de recollida de targetes, cubells i bosses per a la fracció d'orgànica i un magnètic i un fulletó amb l'explicació de la nova forma de recollida de residus. En el cas dels veïns i veïnes que no han recollit el material al seu barri, encara ho poden fer a l'Oficina de Residus i Neteja que s'ha habilitat al carrer del Bruc, 63-67 baixos, de Manresa. També es pot contactar amb aquesta oficina a través del correu electrònic residus@ajmanresa.cat o al telèfon 613 248 447.

Porta a porta comercial

El model de recollida de residus per a les llars conviu amb el sistema porta a porta comercial, per a comerços i equipaments de la ciutat. Amb aquest sistema els establiments i els equipaments han de treure les deixalles separades amb el seu propi contenidor pertinent i deixar-les a porta segons el calendari establert en cada cas. La recollida dels residus, en tots els casos, es fa en horari diürn per evitar les molèsties ocasionades pel soroll dels camions a les nits. El porta a porta comercial, el nou sistema es va implantar el desembre del 2023.