Súria instal·la quatre contenidors per a la recollida exclusiva de restes vegetals de l'horta

L'Ajuntament de Súria ha instal·lat quatre contenidors metàl·lics per a la recollida exclusiva de restes vegetals generades a les hortes, i que s'afegeixen a l'habitual punt de recollida ubicat en l'aparcament públic de la zona industrial Abadal. Els quatre contenidors seran operatius fins a començaments del mes de juny.

L'ús d'aquests quatre contenidors va destinat exclusivament als residus vegetals d'horta. Per tant, no són utilitzables per a les empreses de jardineria ni per a les persones particulars amb pati o jardí, que ja disposen d'altres canals per als seus residus vegetals. Tampoc no s'hi poden llençar pedres, terra o barreja de materials amb envasos i plàstics. D'altra banda, també serà buidat el punt de recollida fix de la zona industrial Abadal.

Les ubicacions dels quatre contenidors són a l'entorn de les Pistes de l'Escorxador; a l'entorn de la Fàbrica Vella; al carrer Lluís Millet (accés des del carrer Pius Macià), i al pàrquing de Cal Reguant.

La instal·lació d'aquests contenidors ha estat gestionada per l'àrea municipal de Medi Ambient, davant la prohibició de cremar restes vegetals per l'aplicació de la Llei estatal de residus i sòls contaminants. La legislació vigent estableix que només poden cremar restes vegetals les explotacions agràries, prèvia comunicació de crema.