El Foment Cultural de Súria portarà dissabte al Kursaal el thriller «L'habitació de Verònica»

Aquest dissabte a les 8 del vespre, la Sala Petita del Kursaal de Manresa acollirà l'obra de teatre L'habitació de Verònica d'Ira Levin a càrrec del grup de teatre del Foment Cultural de Súria, un muntatge dirigit per Eduard Reguant i interpretat per Enric Fàbrega, Laia Fonts, Eduard Solsona i Alba Martín.

A L'habitació de Verònica, Susan i Larry s'acaben de conèixer i estan passant un dia festiu als afores de la ciutat, quan de sobte, el matrimoni Mackey, s'apropa a ells, impressionat per la semblança de la noia a la Verònica, la filla, ja morta fa molt de temps, dels seus antics amos, els Brabissant. Els joves acompanyaran el matrimoni Mackey a la mansió dels Brabissant, per veure una foto de la Verònica, i comprovar la seva semblança. Aquí és on es situa l'acció d'aquest thriller inquietant, ple de girs inesperats.

Les entrades per veure L'habitació de Verònica tenen un preu 12 euros (10 euros per a majors de 65 anys, Carnet Galliner i menors de 30 anys) i es poden comprar a taquilles i per internet.