Platea Jove tornarà divendres al Teatre Conservatori amb «Breaking Beethoven»

Aquest divendres, 9 de maig a les 8 del vespre, tornarà al Teatre Conservatori de Manresa la programació del cicle Platea Jove amb Breaking Beethoven de la companyia de dansa basca Yügen. Es tracta d'un espectacle fresc i divertit, amb cinc intèrprets dalt de l'escenari, que combina danses urbanes, projeccions audiovisuals i música de Beethoven.

A Breaking Beethoven un grup de joves es reuneix en un parc urbà sota la mirada d'una estàtua de Beethoven. Fusionant la música clàssica de Beethoven amb el break dance i la dansa contemporània, la companyia basca proposa una al·legoria sobre el món en què vivim, que fusiona, gairebé sense adonar-nos, allò digital amb allò analògic, allò natural amb allò artificial, allò humà i la màquina. En aquesta nova realitat, cinc intèrprets ens fan còmplices d'aquesta simbiosi que viuen cada dia.

Les entrades per veure Breaking Beethoven tenen un preu de 10 euros (5 euros per a menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del Kursaal, per internet o el mateix dia de la funció una hora abans a la taquilla del Teatre Conservatori.

Xarxa de col·laboradors i ambaixadors als centres de secundària

En la línia habitual, una xarxa de col·laboradors de Platea Jove s'encarrega de promocionar els espectacles del cicle als companys i companyes d'escoles i instituts de Manresa. Aquesta temporada n'hi ha una vintena de la majoria de centres de secundària de la ciutat i comarca, que es van reunir dilluns passat al Teatre Conservatori. El cicle Platea Jove és una iniciativa pionera amb 25 anys de trajectòria a partir de la qual va sortir la xarxa Butaka de teatre per a joves, que a hores d'ara agrupa una dotzena de ciutats de la província de Barcelona.

A més a més, als centres de secundària hi ha també la figura dels ambaixadors, professorat de secundària als quals se'ls fa arribar informació del que passa al teatre per detectar-ne el seu interès pedagògic i proposar-ho als alumnes o d'altres docents.