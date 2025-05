Manresa culminarà el desplegament del nou model de recollida de residus aquest juny al Centre Històric

L'Ajuntament de Manresa completarà aquest mes de juny el desplegament del nou sistema de recollida de residus a tota la ciutat. Aquesta desena i última fase suposa la implantació de contenidors tancats al Centre Històric, a més d'alguns carrers dels barris de la Pujada Roja, la Guia, Tres Creus, Santa Caterina, Bellavista i Sol i Aire.

La campanya informativa per donar suport al desplegament arrencarà el dilluns 2 de juny. Des d'aquell dia i fins al 21 de juny, es repartiran les targetes per obrir els contenidors, així com un cubell, bosses per a matèria orgànica, un fulletó i un imant amb les instruccions per fer una correcta separació. Tot aquest material es podrà recollir al Mercat de Puigmercadal (accés pel carrer Canal, 8), de dilluns a divendres de 9 del matí a 2/4 de 8 del vespre, i dissabtes de 9 del matí a 2 del migdia.

Per fer la recollida caldrà portar la carta que s'haurà rebut a casa, i triar el dia (dilluns o divendres) per obrir el contenidor de la fracció resta. Els de matèria orgànica i envasos es podran obrir cada dia amb la targeta, mentre que els de paper / cartró i vidre seguiran oberts com fins ara. Els contenidors tancats entraran en funcionament el 25 de juny.

En aquesta fase s'utilitzaran contenidors de càrrega posterior, més adequats a l'orografia del Centre Històric, que permeten circular a camions més petits. En paral·lel, també es renovaran contenidors antics per nous en alguns carrers.

Per informar els veïns, s'han programat dues xerrades a l'Institut Escola Manresa (Muralla de Sant Francesc, 39): la primera serà el dimecres 4 de juny a les 5 de la tarda, i la segona, el dijous 12 de juny a les 7 de la tarda. Són les últimes sessions previstes, i des del consistori es fa una crida a participar-hi.

Els veïns dels barris que encara no hagin recollit les targetes poden fer-ho tant al Mercat de Puigmercadal com a l'Oficina Municipal de Residus i Neteja (carrer del Bruc, 63-67). Es pot consultar el plànol amb la distribució de nous contenidors a través dels canals municipals.