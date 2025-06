L'Estany recupera cançons tradicionals del poble gràcies a la memòria de la seva gent gran

L'Estany ha fet un pas endavant per preservar la seva memòria musical amb la publicació del llibre L'Estany canta. Onze cançons estanyenques, un recull que fixa en paper i enregistrament sonor un conjunt de peces que fins ara només es transmetien oralment. El projecte, liderat per la reconeguda directora de cor Mireia Barrera, veïna del poble, ha estat impulsat amb la coordinació de l'Ajuntament de l'Estany, el suport de la Diputació de Barcelona i la participació activa de veïns i veïnes de més edat, que han aportat el seu record i la seva veu per fer-ho possible.

Un treball de recuperació cultural amb mirada coral i comunitària

L'objectiu principal del projecte ha estat evitar que aquest repertori popular desaparegués, com estava a punt de passar, donat que en molts casos només es conservaven en la memòria de les persones grans del poble. Gràcies a trobades amb les cantaires locals, s'han recopilat lletra i melodia de cada cançó, s'han transcrit partitures en cas que no n'hi hagués, i s'han realitzat enregistraments sonors que ja es poden consultar mitjançant codis QR al mateix llibre.

En total, s'han recuperat onze cançons de procedències i temàtiques diverses, des de peces litúrgiques, com els Goigs de Santa Maria de l'Estany, fins a cançons creades expressament per a les caramelles del poble a mitjan segle XX pel mossèn Bernat Fargas, que no consten com a cantades en cap altre indret.

La veu de la gent gran, clau en el procés

Una de les singularitats del projecte ha estat la voluntat de contextualitzar cada cançó a partir de les converses mantingudes amb gent gran del municipi. Aquest treball de recerca oral ha estat possible gràcies a la implicació de David Prat, veí de l'Estany i impulsor de diferents iniciatives per preservar la memòria històrica del poble. Prat ha recollit testimoniatges, anècdotes i records que es recullen en el llibre i que doten el recull musical d'una dimensió humana i social.

La implicació de diverses generacions ha estat un altre dels punts forts del projecte, que ha estat treballat amb cura i rigor, però també amb un profund sentit de comunitat. La mateixa Mireia Barrera ha expressat la seva satisfacció per haver pogut liderar una iniciativa que "no només conserva cançons, sinó també l'essència del poble".

Una presentació amb to festiu i popular

La presentació del llibre tindrà lloc dissabte 14 de juny a 2/4 de 7 de la tarda a la plaça Monestir de l'Estany, un escenari emblemàtic del municipi. L'acte comptarà amb una cantada popular on participaran algunes de les cantaires que han col·laborat en el projecte, en un intent d'unir passat i present a través de la música.

A més de la publicació en paper, el projecte inclou una versió digital del contingut i la possibilitat d'escoltar cada cançó gràcies als codis QR que acompanyen la informació. Aquesta eina facilita l'accés al patrimoni i permet a noves generacions connectar amb la tradició d'una manera àgil i moderna.

Una iniciativa que reivindica el patrimoni musical rural

L'Estany canta no només és una acció cultural local, sinó també un exemple de com els petits municipis poden reivindicar la seva veu pròpia dins del patrimoni català. En un moment en què moltes poblacions petites veuen desaparèixer les seves tradicions per manca de documentació o transmissió, aquest projecte esdevé un model de referència per a la recuperació musical i etnogràfica.

Amb aquesta iniciativa, l'Estany no només posa en valor el seu passat musical, sinó que convida a repensar el paper de la música com a eina de cohesió social, com a transmissora de valors i com a vehicle de memòria col·lectiva.