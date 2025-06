La denegació d'una subvenció obliga el Giracirc de Collsuspina a renunciar al seu cap de cartell

El Giracirc de Collsuspina ha hagut de renunciar al seu cap de cartell per a l'edició d'aquest estiu després que la Generalitat de Catalunya els hagi denegat una subvenció de 9.000 euros tramitada a través de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), segons ha explicat l'organització a l'ACN. Aquesta decisió ha generat indignació dins l'organització del festival, que lamenta no només la negativa, sinó també la manca de resposta a les al·legacions presentades per intentar revisar la puntuació obtinguda.

Un suport denegat i silencis administratius

El codirector del festival i president de l'associació organitzadora, Xavi Vinuesa, ha explicat que la subvenció era clau per fer créixer el festival i consolidar-lo com una proposta cultural de referència en l'àmbit del circ i les arts escèniques. "Volíem fer un salt qualitatiu i portar una companyia de gran format per tancar el festival. Amb la denegació, hem hagut de descartar aquesta proposta", lamenta.

La companyia que estava prevista com a espectacle de clausura era La Córcoles, però finalment no hi serà. Vinuesa assegura que el projecte tècnic presentat era exactament el mateix amb el qual han aconseguit una aportació incrementada per part de la Diputació de Barcelona, que sí que els ha atorgat els 9.000 euros que havien sol·licitat. "Amb la Diputació no només ens han aprovat el projecte, sinó que ens han incrementat la dotació. No entenem per què la Generalitat ens denega una cosa tan coherent i ben argumentada", afirma.

Una mostra consolidada que afronta la desena edició amb força

Malgrat aquest entrebanc, el Giracirc celebrarà amb normalitat la seva desena edició, que tindrà lloc els dies 15, 16 i 17 d'agost a Collsuspina. S'hi han programat una quinzena d'espectacles, la majoria gratuïts, tot i que tres propostes seran de pagament. Hi participaran dotze companyies entre les quals hi ha noms consolidats, projectes emergents i també escoles de circ.

El festival arrencarà amb l'espectacle Hotel Bucarest de la companyia Total Circ, programat al Cafè del Circ, i a continuació tindrà lloc un Got Talent de circ obert a noves propostes.

A la direcció artística, Vinuesa treballa conjuntament amb Gerard Puigdomènech, i aquesta edició ha marcat un pas més per a tots dos com a programadors professionals, ja que han participat per primer cop com a tals a la Fira de Teatre de Tàrrega.

Espectacles variats i aposta pel compromís social

Entre les companyies participants destaquen Pessic de Circ, La Trena, Foc de Luxe, Paki Paya i Ramiro Vergaz, que oferiran espectacles pensats per a tots els públics, amb disciplines que abracen el clown, les acrobàcies, el teatre físic o la manipulació d'objectes.

El festival es tancarà diumenge a la tarda amb L'Actitud, de Jam, un espectacle de clown que combina humor i reflexió en una història de superació i màgia dins d'una creperia plena de sorpreses.

El cartell d'aquesta desena edició incorpora els colors de la bandera palestina, en una voluntat de fer visible el conflicte que viu el poble palestí i denunciar la repressió i la violència exercida contra la seva població.

Activitats paral·leles i gran afluència esperada

A banda de les funcions, el festival inclourà tallers infantils i un carro de contes a la plaça Major, així com la tradicional fira d'artesania i un espai gastronòmic amb food trucks. Com a novetat, enguany s'ha programat un dinar popular, que busca reforçar la dimensió comunitària de la trobada.

L'organització preveu que al llarg dels tres dies de festival, passin per Collsuspina prop de 7.000 persones, una xifra similar a la de les edicions anteriors.

Malgrat l'absència del cap de cartell, Vinuesa assegura que "el festival no perd valor artístic ni ganes": "Hem apostat per mantenir la qualitat de tota la resta de la programació. L'esforç i la il·lusió són els mateixos. Ens sap greu, però seguim ferms i convençuts del projecte".