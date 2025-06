Els alumnes del Lacetània fan pràctiques reals en el muntatge d'un concert a Santa Maria d'Oló

Els estudiants de primer curs del Cicle Formatiu de Grau Superior de Manteniment Electrònic de l'Institut Lacetània han participat en una jornada formativa que ha anat molt més enllà de les aules. Divendres passat, l'alumnat va col·laborar activament en el muntatge tècnic del concert organitzat per la comissió de festes de Santa Maria d'Oló, una experiència immersiva que els va permetre posar a prova els coneixements adquirits al llarg del curs en un entorn real i exigent.

Entorn professional i aprenentatge actiu

La jornada va arrencar al matí i es va allargar fins a la finalització del concert, que va comptar amb les actuacions de l'Orquestra Di-versiones i el DJ Rutxo. L'alumnat, dividit en dos equips especialitzats -un dedicat a la il·luminació i l'altre al so i la gestió de l'escenari-, va treballar braç a braç amb tècnics professionals i sota la supervisió del professorat del mòdul d'Àudio.

L'activitat forma part d'una estratègia pedagògica que l'Institut Lacetània impulsa des de fa anys per tal de garantir una formació tècnica amb aplicació pràctica directa. El centre disposa d'una nau equipada amb material professional de so i llum, fruit d'una col·laboració amb una empresa del sector. Gràcies a aquest equipament, durant el curs s'han dut a terme sessions preparatòries que han permès a l'alumnat afrontar el repte amb garanties.

Compromís, autonomia i responsabilitat

Segons el responsable del mòdul, la implicació i la responsabilitat demostrades per l'alumnat han estat exemplars: “Dies com aquests són llargs, però gratificants. Quan veus que cada alumne sap què ha de fer, treballa amb rigor i tot flueix correctament, la satisfacció és màxima, tant per part del professorat com dels tècnics que els han acompanyat”.

A més d'assolir un resultat tècnic impecable, els alumnes van aportar solucions creatives i van contribuir al disseny final de l'esdeveniment, demostrant iniciativa i capacitat de resolució. Aquesta experiència reforça competències com el treball col·laboratiu, l'autonomia, la gestió de temps i la presa de decisions en situacions reals de pressió.

Suport institucional i vocació formativa

Des del centre, es destaca també el suport rebut per part de l'Ajuntament de Santa Maria d'Oló, que va facilitar la participació de l'alumnat des del primer moment. Aquest tipus de col·laboracions entre institucions educatives i administracions locals són clau per consolidar una formació professional de qualitat, connectada amb el món laboral i amb una clara vocació de servei.