UManresa connecta empreses i estudiants en una nova edició de la Fira Borsa de Treball

Un total de 36 estudiants dels graus en ADE i Gestió de la Societat Digital de la Facultat de Ciències Socials d'UManresa van participar dijous en una nova edició de la Fira Borsa de Treball, una jornada que facilita el contacte entre empreses i talent universitari i que aquest any va registrar 146 entrevistes.
Un pont entre universitat i teixit empresarial
La Fira Borsa de Treball forma part de la Jornada d'Empreses Prèmium, impulsada pels estudis d'Empresa de la FUB. L'activitat va reunir un centenar de participants, entre representants d'empreses, estudiants i membres de la comunitat universitària.
Una de les novetats d'aquest curs és que les pràctiques en empreses són obligatòries per a l'estudiantat de tercer curs del grau en Gestió de la Societat Digital.
Oriol Montanyà parla sobre el talent col·lectiu
El conferenciant convidat va ser Oriol Montanyà, doctor en Economia i Empresa, que va pronunciar la xerrada Del talent individual a l'èxit col·lectiu. Montanyà va destacar la importància d'equilibrar les competències individuals i col·lectives dins les organitzacions i va subratllar tres actituds essencials per al creixement professional: la humilitat, la filosofia Ubuntu i el positivisme. També va remarcar sis habilitats clau: comunicació assertiva, exemplaritat, exigència, empatia, escolta activa i mentoria.
Les pràctiques, una via de finançament dels estudis
Les pràctiques retribuïdes dels estudiants d'ADE i Gestió de la Societat Digital continuen sent una eina fonamental per finançar els estudis universitaris. Durant el curs 2024-2025, 54 estudiants d'ADE han percebut 201.933 euros, una mitjana de 3.740 euros per alumne, que cobreix el 70% del cost de la matrícula.
Pel que fa al grau en Gestió de la Societat Digital, quatre estudiants han participat en pràctiques remunerades, amb una mitjana de 1.637 euros, que representa el 31% del cost de la matrícula.