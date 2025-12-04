Les Piscines Manel Estiarte i Duocastella de Manresa estrenen direcció per reforçar el servei esportiu

Les Piscines Municipals Manel Estiarte i Duocastella de Manresa han incorporat Josep Maria Zaragoza Bueso com a nou director esportiu. L'equipament, gestionat per Aigües de Manresa, aposta per reforçar la qualitat del servei, modernitzar processos i consolidar-se com un referent esportiu i de salut a la Catalunya Central.
Un nou lideratge per impulsar millores
Des d'aquest mes de novembre, Josep Maria Zaragoza Bueso ha assumit la direcció esportiva de les Piscines Municipals Manel Estiarte i Duocastella. L'encàrrec és clar: reforçar la qualitat del servei i impulsar millores que incrementin la satisfacció i l'experiència dels abonats. L'equipament, gestionat per Aigües de Manresa per encàrrec de l'Ajuntament, vol fer un pas endavant en la modernització i l'eficiència de la seva gestió.
Zaragoza, enginyer especialitzat en organització industrial, ha desenvolupat bona part de la seva carrera professional a Aigües de Manresa, on exercia com a sotsdirector d'infraestructures. El seu perfil tècnic i la seva experiència en processos de gestió aporten un valor afegit a aquesta nova etapa.
Gestió estratègica i proximitat amb els usuaris
El nou director combinarà la direcció estratègica del centre amb la coordinació del funcionament diari i la supervisió de la infraestructura tècnica. L'objectiu és mantenir la línia de treball actual, reforçar la relació amb els usuaris i continuar introduint millores en l'operativa del complex esportiu.
Des del consistori i Aigües de Manresa es destaca la importància d'aquesta nova etapa per seguir oferint un servei públic de qualitat i adaptat a les necessitats de la ciutadania.
Un equipament consolidat i referent al territori
Inaugurades l'octubre de 2007 al mateix emplaçament de les antigues piscines, les Piscines Municipals Manel Estiarte i Duocastella s'han consolidat al llarg dels anys com un pol esportiu de referència a la Catalunya Central. Amb instal·lacions modernes, una proposta d'activitats variada i un equip humà experimentat, el centre continua apostant per la promoció de l'activitat física i el benestar de la ciutadania.