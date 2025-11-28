La 3a edició del Networking Digital reafirma la seva força en la innovació empresarial

La tercera edició del Networking Digital de la Catalunya Central, celebrada aquest dijous, ha tornat a demostrar el seu impacte per al teixit empresarial del territori. Amb més d'un centenar de participants entre empreses, professionals i projectes emergents, l'esdeveniment s'ha consolidat com una cita anual clau per impulsar la digitalització, la innovació i el creixement empresarial. L'acte ha estat organitzat per Orvit Digital, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, ProManresa i la Diputació de Barcelona.
Una jornada centrada en els models d'empresa i les formes d'innovar
Sota el lema Models d'empresa i formes d'innovar, la jornada ha tingut lloc a l'espai El Glaç Wine, on s'ha obert amb la ponència principal de Ramon Carbonell, CEO d'AUSA. Carbonell ha compartit la trajectòria de l'empresa, destacant com la innovació, la professionalització i la internacionalització han estat claus en el seu creixement des de Manresa cap a mercats globals.
La seva intervenció ha posat sobre la taula els reptes d'escalar un model de negoci industrial començant des del territori, així como la necessitat de processos continus d'adaptació tecnològica per mantenir la competitivitat.
Debat empresarial i presentació de projectes emergents
Després de la ponència, s'ha celebrat la taula rodona Models d'empresa i formes d'innovar, moderada per Jordi Badrenas, representant d'Orvit Digital. Han participat Clara Torres, de Friman; Marc Masats, responsable d'innovació del FC Barcelona; Marta Marín, directora d'Etalentum Bages & Anoia, i Ramon Navarro, cofundador de Nuclia.
El debat ha reunit visions molt diverses sobre com innoven les empreses del territori: des del sector alimentari fins a la tecnologia aplicada a la gestió del coneixement, passant per l'esport d'elit i els recursos humans. Tots han coincidit a subratllar la necessitat d'una cultura empresarial que faciliti l'adaptació, la digitalització de processos i la incorporació de noves eines tecnològiques.
En la mateixa línia, la jornada ha donat espai a la presentació de projectes innovadors de la Catalunya Central. Han participat WardUs, presentat per Adam El Messaoudi i Roger Alaya; Streammedic, presentat per Aleix Revilla, i Waikay, presentat per Gemma Fontané. Els ponents han compartit l'estat actual dels seus projectes, els reptes d'escala i les oportunitats de creixement, evidenciant el talent emprenedor del territori.
La cloenda ha anat a càrrec de Joan Vila, regidor d'Empresa, Turisme i Coneixement de l'Ajuntament de Manresa, que ha remarcat la importància que aquest tipus d'iniciatives tenen per reforçar els vincles entre administració, empresa i emprenedoria.
Una tercera edició que consolida el Networking Digital com a punt de referència
Amb una participació elevada i un programa que combina ponències inspiradores, debat empresarial i presentacions de projectes emergents, aquesta tercera edició confirma que el Networking Digital és ja una trobada imprescindible per al teixit empresarial de la Catalunya Central.
A més de propiciar noves connexions i sinergies, l'esdeveniment fomenta el debat sobre el futur de la innovació al territori i reforça el compromís col·lectiu envers la transformació digital. L'organització ja treballa en les properes edicions amb la voluntat de continuar impulsant un espai de creixement, coneixement i oportunitats en un entorn empresarial en constant evolució.