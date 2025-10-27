Una conversa sobre els avenços en la recerca de l'Alzheimer, al Cafè Miami de Manresa

El Cafè Miami de Manresa acollirà aquest dimecres 29 d'octubre a les 5 de la tarda una nova sessió del cicle Alzheimer a l'hora del cafè, una iniciativa impulsada per l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i Altres Demències del Bages, Berguedà i Solsonès (AFABBS), amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, l'Obra Social "la Caixa" i el Gastrobar Miami. En aquesta ocasió, la convidada serà la neuropsicòloga Bea Bosch Capdevila, de la Fundació de Recerca Clínic Barcelona.
Conversa sobre l'Alzheimer avui i la recerca científica
Sota el títol La situació de l'Alzheimer avui i els avenços en recerca, la sessió proposarà una conversa oberta amb la neuropsicòloga Bea Bosch Capdevila, membre de la unitat d'Alzheimer i altres trastorns de la Fundació de Recerca Clínic Barcelona. Bosch oferirà una actualització sobre l'estat de la investigació i els nous enfocaments terapèutics, així com una reflexió sobre els reptes socials i sanitaris que comporta aquesta malaltia neurodegenerativa.
L'activitat vol apropar el coneixement científic al conjunt de la ciutadania i, alhora, generar un espai de trobada proper i quotidià entre professionals, persones afectades i familiars.
Un espai de suport i divulgació
El programa Alzheimer a l'hora del cafè es consolida com un espai de conversa informal que aborda la dimensió emocional i humana de la malaltia. A través de trobades periòdiques en entorns com el Cafè Miami, l'AFABBS busca fomentar la participació comunitària, compartir experiències i difondre coneixement sobre l'Alzheimer i altres demències.
Amb motiu del 25è aniversari de l'entitat, l'associació continua reforçant la seva tasca d'acompanyament i sensibilització al territori, impulsant activitats que posen les persones i les famílies al centre.