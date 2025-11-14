Sant Joan i la Síndica de Greuges signen un conveni per reforçar la defensa dels drets al municipi

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i la Síndica de Greuges de Catalunya han signat un conveni per reforçar la presència de la institució al municipi. L'acord, que inclou una visita anual, informes específics i opcions de mediació, vol garantir una relació més directa i accessible amb els veïns.
Un acord per reforçar la proximitat i l'accessibilitat
L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i la Síndica de Greuges de Catalunya han signat un conveni de col·laboració destinat a millorar l'atenció i l'accessibilitat de la institució envers el conjunt de la ciutadania. L'acte, celebrat al consistori, ha comptat amb la presència de la síndica Esther Giménez-Salinas, l'alcalde Jordi Solernou i el regidor de Participació i Barris, Toni Dorado. La signatura ha coincidit amb la primera visita de la síndica al municipi, en una sessió del Consell de la Vila que ha permès presentar l'acord i recollir impressions dels seus membres.
El conveni, vigent per quatre anys i sense cap cost per al consistori, establirà com a mínim una visita anual de l'equip de la Síndica -que fins ara es feia cada dos o tres anys- i la redacció d'un informe específic amb totes les queixes i consultes relatives al municipi. Aquest document es presentarà al ple municipal o al Consell de la Vila.
Més eines per a la resolució de conflictes
Una de les novetats del conveni és la possibilitat que la Síndica proposi vies de mediació i conciliació en aquelles queixes que ho requereixin, a petició de l'Ajuntament o de les persones interessades. L'objectiu és afavorir resolucions positives i més àgils.
Durant la seva intervenció al Consell de la Vila, la síndica ha destacat que els drets humans "es garanteixen o es vulneren des de la proximitat", i ha remarcat que prop del 50% de les queixes tramitades per la institució provenen de l'àmbit municipal. L'alcalde Jordi Solernou ha agraït aquesta aposta per la col·laboració i ha assegurat que l'Ajuntament difondrà la figura i les funcions de la Síndica per fer efectiva aquesta major proximitat. Per la seva banda, el regidor Toni Dorado ha subratllat la importància d'implicar la ciutadania i ha remarcat que el Consell de la Vila també tindrà un paper en la presentació dels informes anuals.
Primera visita el 19 de novembre
Arran del conveni, la primera visita de la Síndica a Sant Joan tindrà lloc el 19 de novembre, a la Sala Petita de Cal Gallifa. S'atendran consultes i queixes relacionades amb administracions o empreses subministradores de serveis d'interès general. Les persones interessades poden demanar cita prèvia al telèfon 900 124 124, al correu citaprevia@sindic.cat o al web visita.sindic.cat.