Junts per Sallent demana recuperar les bonificacions per reciclatge

Junts per Sallent ha presentat una al·legació a l'ordenança fiscal de la taxa d'escombraries aprovada pel govern d'ERC. El grup reclama mantenir les bonificacions per reciclatge i critica que el nou sistema fix de 175 euros penalitza els veïns que separen correctament els residus.
Junts denuncia la pèrdua d'una política "pionera"
El grup municipal de Junts per Sallent ha presentat una al·legació formal a la nova ordenança fiscal de la taxa d'escombraries, aprovada inicialment per l'equip de govern d'ERC, amb l'objectiu de recuperar les bonificacions per reciclatge.
Fins ara, el sistema municipal establia una diferenciació de tarifes segons el comportament ambiental dels veïns: 125 euros per als qui reciclaven correctament i 160 euros per als que no complien els mínims establerts. Amb el nou model, tothom pagarà 175 euros, independentment del seu nivell de reciclatge.
Segons Junts, aquesta decisió "desincentiva el bon comportament ambiental" i trenca amb el principi europeu de "qui contamina més, paga més". La portaveu del grup, Anna Maria Fernandez, considera que el govern "ha optat per rendir-se davant la complexitat tècnica i renunciar a una política pionera a Catalunya".
"Hi ha marge per mantenir un sistema just"
L'al·legació presentada pel grup defensa que la Directiva Europea 2018/851 no obliga a aplicar una taxa uniforme, sinó que permet mantenir un sistema variable i equitatiu. "Hi ha marge per premiar a qui recicla i penalitzar a qui no ho fa; és el que recomanen les institucions europees", afirma Junts.
A més, el partit considera que abandonar el model variable suposa "una pèrdua d'eficiència", ja que contradiu les inversions fetes en contenidors intel·ligents i sistemes de control individualitzat. Per això proposa mantenir una taxa diferenciada, amb un import de 175 euros per a qui no recicli i una bonificació de 50 euros per a qui compleixi els requisits establerts. També planteja estudiar sistemes complementaris, com punts vinculats a l'ús de la deixalleria o dels contenidors tancats.
Context: un model amb dificultats i vandalisme
L'al·legació arriba després que l'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, reconegués públicament a les xarxes socials que el sistema de contenidors tancats amb targeta no ha funcionat com s'esperava, en part per problemes tècnics i actes de vandalisme que impedeixen registrar correctament les aportacions dels veïns.
El batlle ha agraït el compromís de les més de 2.500 famílies que utilitzen el sistema, però ha admès que els errors tècnics fan inviable mantenir de moment una taxa variable basada en el reciclatge individual. Tot i això, assegura que el consistori estudia mesures correctores, com la instal·lació de càmeres de vigilància en punts conflictius, per millorar el servei i avançar cap a un model més just i sostenible.
L'ordenança està aprovada inicialment
L'ordenança que regula la taxa d'escombraries per al 2025 ja ha estat aprovada inicialment pel ple municipal, on ERC té majoria absoluta. Malgrat això, Junts per Sallent demana reobrir el debat i cercar consens entre tots els grups per mantenir una política fiscal que combini sostenibilitat, equitat i corresponsabilitat ciutadana.