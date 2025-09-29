La Síndica de Greuges atén 29 persones en la seva tercera visita de l'any a Manresa

L'equip itinerant de la Síndica de Greuges de Catalunya va visitar Manresa el passat dimarts 23 de setembre per atendre la ciutadania de manera directa. La trobada es va dur a terme al Centre Cultural El Casino i va combinar l'atenció presencial amb canals telemàtics.
En total, es van registrar 10 visites presencials i 19 comunicacions a distància (via telefònica i videotrucades). D'aquestes trobades en van sorgir 9 queixes formals i 21 consultes sobre temes diversos.
Àmbits de les queixes i consultes
Els principals temes que van centrar les intervencions van ser qüestions de consum (especialment electricitat i telefonia), medi ambient, urbanisme i serveis socials. Entre les 9 queixes recollides, 4 es van adreçar directament a l'Ajuntament de Manresa, fet que posa de manifest la rellevància del consistori en la gestió de problemàtiques quotidianes.
La Síndica recorda que les xifres actuals són provisionals, ja que a partir de les primeres visites poden sorgir noves consultes o queixes derivades.
Comparativa amb la visita anterior
Aquesta ha estat la tercera visita de l'any 2025 de l'equip itinerant a Manresa. En la trobada anterior, celebrada el passat 28 de maig, es van atendre 11 visites presencials i 18 comunicacions telemàtiques, que van generar un total de 8 queixes i 18 consultes.
Aquestes dades evidencien una certa continuïtat en l'ús del servei per part de la ciutadania, que recorre a la institució de la Síndica per defensar els seus drets davant de possibles situacions de desprotecció o vulneració.
Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament
L'activitat de la Síndica de Greuges a Manresa es fa possible gràcies al conveni de col·laboració signat amb l'Ajuntament l'any 2017, i ampliat quatre anys més el 2021. L'acord estableix la realització de quatre visites anuals per part de l'equip itinerant, així com la redacció d'un informe anual específic de la ciutat.