29 de setembre de 2025

Política

La Síndica de Greuges atén 29 persones en la seva tercera visita de l'any a Manresa

L'equip itinerant va registrar 9 queixes i 21 consultes al Centre Cultural El Casino i a través de canals telemàtics

  • La Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas -

Publicat el 29 de setembre de 2025 a les 20:00

L'equip itinerant de la Síndica de Greuges de Catalunya va visitar Manresa el passat dimarts 23 de setembre per atendre la ciutadania de manera directa. La trobada es va dur a terme al Centre Cultural El Casino i va combinar l'atenció presencial amb canals telemàtics.

En total, es van registrar 10 visites presencials i 19 comunicacions a distància (via telefònica i videotrucades). D'aquestes trobades en van sorgir 9 queixes formals i 21 consultes sobre temes diversos.

Àmbits de les queixes i consultes

Els principals temes que van centrar les intervencions van ser qüestions de consum (especialment electricitat i telefonia), medi ambient, urbanisme i serveis socials. Entre les 9 queixes recollides, 4 es van adreçar directament a l'Ajuntament de Manresa, fet que posa de manifest la rellevància del consistori en la gestió de problemàtiques quotidianes.

La Síndica recorda que les xifres actuals són provisionals, ja que a partir de les primeres visites poden sorgir noves consultes o queixes derivades.

Comparativa amb la visita anterior

Aquesta ha estat la tercera visita de l'any 2025 de l'equip itinerant a Manresa. En la trobada anterior, celebrada el passat 28 de maig, es van atendre 11 visites presencials i 18 comunicacions telemàtiques, que van generar un total de 8 queixes i 18 consultes.

Aquestes dades evidencien una certa continuïtat en l'ús del servei per part de la ciutadania, que recorre a la institució de la Síndica per defensar els seus drets davant de possibles situacions de desprotecció o vulneració.

Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament

L'activitat de la Síndica de Greuges a Manresa es fa possible gràcies al conveni de col·laboració signat amb l'Ajuntament l'any 2017, i ampliat quatre anys més el 2021. L'acord estableix la realització de quatre visites anuals per part de l'equip itinerant, així com la redacció d'un informe anual específic de la ciutat.

